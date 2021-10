SORANO – “La zona dell’Acqua Turchina è stata nuovamente ripulita”, annuncia il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni.

“Qualche giorno fa Il Giunco pubblicava la segnalazione della Associazione Odv per la presenza, nuovamente, di una discarica nella zona della Acqua Turchina nel comune di Sorano, quasi al confine con quello di Acquapendente (Viterbo) – prosegue -. Un anno fa la stessa associazione aveva segnalato la presenza di una discarica abusiva, poi fatta ripulire dal Comune. Stavolta sono stati cacciatori volontari soranesi a farsi carico della pulizia di una area di notevoli dimensioni. Come si vede dalla documentazione fotografica, è stato portato via di tutto e in quantità rilevante”.

“Ho fatto pervenire ai cacciatori, tramite il consigliere comunale Giorgio Giulietti, uno dei promotori della pulizia straordinaria, un forte ringraziamento per la grande collaborazione e l’impegno per rimuovere uno sfregio all’ambiente e una testimonianza di inciviltà”, conclude Vanni.