MAGLIANO IN TOSCANA – È stata inaugurata la ristrutturata sede dei Madrigalisti di Magliano in Toscana. Un luogo che diventa oggi più accogliente e adeguato per ospitare una delle eccellenze del territorio.

All’inaugurazione della sede di piazza dei Frantoi, insieme al sindaco Diego Cinelli, hanno partecipato la presidente dei Madrigalisti Alessandra Baffetti e il maestro Walter Marzilli.

“È stato un lavoro atteso e che va a dare sostegno ad una delle associazioni più importanti del territorio – afferma Diego Cinelli -. Il lavoro di ristrutturazione ha previsto la realizzazione del controsoffitto con la nuova illuminazione e l’impianto di climatizzazione che renderà fruibile la sede anche nel periodo estivo. Con questo intervento l’amministrazione intende dimostrare ulteriormente la vicinanza al mondo associativo”.

Il sindaco Cinelli ha voluto ricordare la figura del compianto assessore Giorgio Cellini che aveva posto la ristrutturazione della sede dei Madrigalisti come uno degli obiettivi del programma. “L’assessore Cellini ci credeva fortemente – ha confermato il sindaco tra il commosso applauso degli intervenuti -. Tutta la giunta nel momento di mettere a disposizione le risorse è stata compatta nel portare avanti questo progetto su cui Giorgio aveva creduto”.