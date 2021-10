Vuoi diventare un soccorritore? Arriva il corso della Misericordia

PORTO SANTO STEFANO – Sono aperte le iscrizioni per il corso per soccorritori di livello base nell’ambito della formazione di nuovi volontari programmata dalla Confraternita di Porto Santo Stefano.

Con questo corso sarà possibile diventare soccorritori e salire a bordo dei mezzi della Misericordia e rendersi utile al prossimo. Il corso, della durata di 20 ore, verterà sulle tecniche di immobilizzazione, trasporto e gestione dell’infortunato. Si terranno inoltre lezioni teoriche, pratiche e tirocinio.

Interessanti saranno le simulazioni di alcuni scenari in cui l’operatore potrebbe trovarsi ad operare.

Il corso si svolgerà presso la nuova sala multimediale ‘Madre Teresa di Calcutta’ nel Corso Umberto a Porto S. Stefano e saranno seguite dai formatori della Misericordia con l’integrazione e l’aiuto del personale medico e infermieristico del 118.

«Il direttore del corso sarà il dottor Renato Tulino al quale già da adesso va il nostro ringraziamento per la collaborazione che ci fornisce sempre generosamente – dice il governatore Roberto Cerulli -. Con lo slogan “Diventa soccorritore: un’opportunità per te e per chi ti sta intorno” la Misericordia offre davvero un’opportunità per sentirsi utili e solidali. Aspettiamo quanti vorranno cogliere questa occasione per aiutare gli altri fino ad arrivare a salvare vite sperando anche che vogliano estendere la proposta a quante più persone possibili”.

Per iscrizioni: misericordia.argentario@gmail.com