Lavori a via Aurelia nord: i nuovi sensi unici e le modifiche al traffico

GROSSETO – Nuova fase per i lavori per la messa in sicurezza di via Aurelia Nord. Ecco le modifiche a partire da oggi: è istituito il senso unico alternato su via Aurelia Nord tra l’ingresso al centro commerciale e la rotatoria del Ponte Massa.

Nei tratti a senso unico della corona circolare e dei rami della rotatoria sarà istituito il restringimento della carreggiata per permettere i lavori mantenendo le correnti di traffico.

Questo il link per consultare l’ordinanza: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/al-via-i-lavori-per-la-messa-in-sicurezza-di-via-aurelia-nord/