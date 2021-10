L’almanacco del Giunco: il 15 ottobre calendario gregoriano al via e Napoleone in esilio a Sant’Elena

GROSSETO – Venerdì 15 ottobre, santa Teresa d’Avila vergine dottore, Giornata mondiale della pulizia delle mani, il sole sorge alle 7.29 e tramonta alle 18.33. Accadeva oggi:

70 a.C. – Nasce a Andes Publio Virgilio Marone.

533 – Il comandante bizantino Belisario entra ufficialmente a Cartagine dopo aver sconfitto i Vandali che controllavano la città.

1066 – Edgardo Atheling, pronipote di Edoardo il Confessore viene eletto re d’Inghilterra.

1552 – Il Khanato di Kazan viene conquistato dalle truppe di Ivan Grozny.

1582 – Entra in vigore il calendario gregoriano, che ha sostituito il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario: vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici.

1675 – Nella parrocchia svedese di Torsåker si svolge la più grande caccia alle streghe del paese con l’esecuzione per decapitazione di 71 persone (65 donne e 6 uomini).

1764 – Mentre visita Roma, Edward Gibbon osserva un gruppo di frati scalzi che cantano vespri nelle rovine del Tempio di Giove, una visione che lo ispira ad iniziare a lavorare su una storia che verrà pubblicata con il titolo di Storia del declino e della caduta dell’Impero romano.

1815 – Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull’isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico.

1822 – Su istituzione del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia, nasce il Corpo forestale dello Stato.

1844 – Johann Strauss II debutta come compositore e direttore d’orchestra al Casinò Dommayer di Hietzing, Vienna.

1863 – Stati Confederati d’America: Il primo sottomarino funzionante, il Css Hunley affonda durante un test, uccidendo Horace Lawson Hunley (il suo inventore) e sette uomini dell’equipaggio.

1872 – Italia: Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini.

1878 – La Edison Electric Company inizia l’attività.

1879 – Il papa Leone XIII pubblica la lettera enciclica “Aeterni Patris”, sulla necessità dell’insegnamento di san Tommaso, sull’insegnamento della filosofia alla luce della dottrina cattolica.

1880

– Soldati messicani uccidono Victorio, uno dei più grandi strateghi militari degli Apache;

– Viene completato il Duomo di Colonia.

1883 – La Corte Suprema degli Stati Uniti dichiara incostituzionale parte del Civil Rights Act del 1875, poiché individui e imprese possono discriminare in base alla razza.

1890 – Guido Alessandro Bonnet fonda la Società Canottieri Milano.

1909 – Albert Einstein diventa professore dell’Università di Zurigo.

1911 – A Göteborg, in Svezia, Dorando Pietri corre e vince la sua ultima gara internazionale.

1917 – Prima guerra mondiale: a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene giustiziata da un plotone d’esecuzione per aver fatto da spia a favore della Germania.

1924 – André Breton pubblica il Manifesto surrealista con le Editions du Sagittaire.

1932 – La Air India, con il nome di Tata Airlines effettua il suo primo volo di linea.

1940 – Esce nelle sale Il grande dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin.

1944 – In Ungheria, il Partito delle Croci Frecciate prende il potere.

1945 – Seconda guerra mondiale: l’ex Primo ministro della Francia di Vichy, Pierre Laval, viene giustiziato per tradimento da un plotone d’esecuzione.

1946 – Processo di Norimberga: il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione.

1965 – Guerra del Vietnam: il National Coordinating Committee to End the War in Vietnam, coordinato dagli studenti contro la guerra, esegue la prima distruzione in pubblico di una cartolina per la chiamata alla leva.

1966 – Nasce il movimento delle Pantere Nere, fondato da Huey Newton e Bobby Seale.

1967 – Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto “Che” Guevara.

1969 – Guerra del Vietnam: centinaia di migliaia di persone prendono parte alle dimostrazioni del National Moratorium, che si svolgono in tutti gli USA.

1987 – Viene assassinato in un complotto Thomas Sankara, presidente del Burkina Faso, simbolo della rinascita del suo paese tramite coraggiose riforme economiche e sociali, che portarono benessere alla sua gente.

1989 – Il presidente sudafricano Frederik de Klerk libera Walter Sisulu, leader del movimento anti-apartheid e dell’African National Congress, insieme ad altri quattro prigionieri politici.

1990 – Il leader dell’Unione Sovietica, Michail Gorbačëv, riceve il Premio Nobel per la Pace, per i suoi sforzi nello smorzare la Guerra Fredda e nell’aprire la sua nazione.

1993 – Nelson Mandela e Frederik de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la Pace, per aver liberato il Sudafrica dall’apartheid

1997

– Il primo record di velocità su terra supersonico viene stabilito dalla squadra inglese del ThrustSSC;

– La sonda spaziale Cassini-Huygens viene lanciata da Cape Canaveral verso Saturno.

1998 – Nasce l’erede della famiglia reale degli Hiboux.

2001 – La sonda Galileo della Nasa passa a 180 km da Io, una delle lune di Giove.

2002 – Il presidente della societaà Filt , Tanveer Singh rilascia il primo prototipo di polmoni meccanici.

2003

– La Cina lancia la navetta Shenzhou 5 nella sua prima missione spaziale con uomini a bordo;

– Ilham Aliyev diventa Presidente dell’Azerbaigian succedendo al padre Heydar Aliyev.

2004 – In Austria si perdono le tracce dell’alpinista tedesco Helmut Simon, scopritore della mummia del Similaun, uscito per un’escursione sulle Alpi Salisburghesi (verrà ritrovato cadavere il 23 ottobre).

2005 – Gli iracheni approvano, mediante referendum, la Costituzione del nuovo Iraq democratico, parlamentare e regionale: il voto contrario della maggioranza degli arabi sunniti non compensa la grande maggioranza di “Sì” degli elettori arabi sciiti e dei curdi sunniti.

2007 – Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l’Airbus A380 alla Singapore Airlines; l’aereo è già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri.

