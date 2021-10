Altro incontro di cartello per il Circolo Pattinatori alle prese con il Bassano

GROSSETO – La pista di via Mercurio a Grosseto ospita sabato sera un altro incontro di cartello del campionato di serie A1 di hockey. Il Circolo Pattinatori Edilfox alle 20,45 riceverà la visita dell’Ubroker Bassano, imbattuto leader dopo due giornate in coabitazione con il Trissino. Per i ragazzi di Federico Paghi è in arrivo insomma una delle corazzate del massimo torneo, anche se lo splendido pareggio conquistato sabato scorso sul campo del Wasken Lodi ha aumentato l’autostima della squadra grossetana, che ha confermato di poter giocare alla pari con qualsiasi formazione.

Al gran completo la “big red machine” mentre i veneto recuperano Samuel Amato, ma devono ancora fare a meno di Marc Coy che deve finire di scontare una squalifica dello scorso anno.

Nella tensostruttura di Barbanella gli appassionati potranno assistere a uno spettacolo sopraffino e la presenza del pubblico può fare la differenza a favore di Saavedra e compagni, alla ricerca di una prestigiosa vittoria.

«Il Bassano – sottolinea il portiere dell’Edilfox Giovanni Menichetti – è una delle favorite del campionato. A Grosseto non avrà Marc Coy ma rientrerà Samuel Amato. Rispetto allo scorso anno hanno rinforzato la rosa con il capocannoniere della passata stagione, Federico Ambrosio, e con Pablo Cancela. Il pronostico è dalla loro parte ma noi in queste prime due partite abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con chiunque. Sabato sera siamo in casa nostra, confidiamo in una buona presenza di pubblico. Sicuramente ce la giochiamo fino alla fine e non partiamo affatto battuti.

Il portiere biancorosso parla anche delle due partite: «Per quello che abbiamo costruito, meritavamo forse qualcosa di più contro il Trissino. E’ anche vero che nelle prime tre giornate abbiamo incontrato le squadre più forte del campionato, insieme al Forte dei Marmi. Dopo il pareggio di Lodi abbiamo comunque acquistato un po’ di fiducia»-

L’ultima battuta di Menichetti è sull’arrivo a Grosseto: «Questi primi mesi sono stati totalmente positivi, anche se i compagni di squadra già li conoscevo, tranne Alex Mount e German Nacevich. Conoscevo ovviamente anche l’allenatore per averlo avuto a Follonica. Con la società mi sto trovando benissimo. Tutto positivo insomma».

Nella loro storia, Circolo Pattinatori e Bassano si sono incontrati quattro volte in A1. Tre i successi veneti compreso quello interno del 2020-21 per 5-4 e un pareggio in via Mercurio, un 3-3 arrivato con il gol ospite all’ultimo minuto e costato all’Edilfox l’accesso alle Finali di Coppa Italia e ai playoff scudetto.

Questi i convocati: Menichetti, Sassetti; Nacevich, Mount, Saavedra, Rodriguez, Biancucci, Paghi, Franchi, Cabella.

Il programma del terzo turno: Edilfox Grosseto-Ubroker Bassano (arbitri Matteo Galoppi e Matteo Righetti), Tierre Montebello-Gsh Trissino, Why Sport Valdagno-Bidielle Correggio, Hp Matera-Teamservicecar Monza, Engas Vercelli-Wasken Lodi, Gamma Sarzana-Galileo Follonica, Telea Sandrigo-GDS Forte dei Marmi.

La classifica: Trissino, Bassano 6 punti; Lodi, Sarzana, Forte dei Marmi, Follonica, Montebello 4; Correggio 3; Sandrigo, Monza, Grosseto 1; Vercelli, Valdagno, Matera 0.

Marcatori: Mendez Ortiz (Lodi) 8; Soares (Montebello) 5; Nadini (Monza) 4; Ambrosio (Bassano) 4.