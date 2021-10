Tamponi rapidi: 27 le farmacie in Maremma che offrono il servizio. Ecco quali sono

GROSSETO – Sono 27 le farmacie che, in provincia di Grosseto, offrono il servizio dei tamponi. Sono 12 nel comune capoluogo, quattro a Follonica, tre a Monte Argentario, due a Castiglione della Pescaia e una rispettivamente a Orbetello, Scarlino, Campagnatico, Magliano in Toscana, Manciano e Sorano.

La lista delle farmacie che hanno aderito al protocollo tamponi rapidi è stata pubblicata dalla Presidenza del consiglio dei ministri. (ad esse si uniscono i centri medici e i laboratori). Sono loro che dovranno smaltire la massa di cittadini non ancora vaccinati.

In Maremma la popolazione vaccinabile (ossia che ha più di 12 anni) è pari a 199mila persone, di queste 175mila ha già ricevuto la prima dose (153mila anche la seconda). Restano fuori 23mila persone che non hanno ricevuto alcun vaccino. Tra questi molti ne avranno bisogno sul luogo di lavoro. E in queste ore la caccia alla farmacia che ha ancora posto per un tampone dell’ultimo minuto è ormai aperta.

Vi proponiamo la lista delle farmacie che, in Maremma, offrono il servizio di tamponi rapidi. La lista, presa dal sito del ministero. È aggiornata al 26 settembre scorso. Eccola in ordine alfabetico per comune.

Campagantico:

Farmacia Macchi, piazza IV novembre 15

Castiglione della Pescaia:

Farmacia comunale via Ansedonia 47.

Farmacia dottor Falchetti, via Vittorio Veneto 30.

Follonica:

Farmacia DrMax, via Bicocchi 55 B.

Farmacia Salus, via della Repubblica 67

Farmacia comunale, via Litoranea 89

Farmacia Moccia, via Petrarca 1.

Grosseto:

Farmacia Santa Maria, piazza Pionieri di Maremma 5, Rispescia.

Farmacia Santa Lucia, via Scansanese 635, Istia d’Ombrone.

Farmacia Zuccheri, viale XXIV maggio 72/F, Marina di Grosseto.

Farmacia Billi, Corso Carducci 87.

Farmacia Severi, piazza Dante

Farmacia Mercanti, via Aurelia Antica 46.

Farmacia La Rugginosa, via Aurelia nord 217A

Farmacia Mencarelli via Bengasi 2

Farmacia comunale 2, via De Nicola 22

Farmacia San Giuseppe, via Fabio Massimo 33.

Farmacia Severi, via Roma 74

Farmacia Marchese, via Scansanese 440

Magliano in Toscana:

Farmacia Pharma via Garibaldi 2

Manciano:

Farmacia Tretti, via Marsala 30.

Monte Argentario:

Farmacia San Erasmo viale Caravaggio 105

Farmacia Santo Stefano dottori Mori, Lungomare dei navigatori 48

Farmacia Palermo, viale Barellai 48

Orbetello:

Farmacia San Biagio, via Cecioni Adriano 32

Scarlino:

Farmacia Petitto, via Aurelia 20.

Sorano:

Antica farmacia di Sorano, via del portico 1