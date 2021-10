Ritorno in Coppa Italia per i giovani Pattinatori: arriva il Forte dei Marmi

GROSSETO – Prende il via venerdì sera, sulla pista di via Mercurio, la Coppa Italia Under 19, con il Circolo Pattinatori Hobbystore impegnato alle 20,30 contro l’MT Forte dei Marmi. Grosseto si ripresenta in questa categoria a distanza di molti anni (nel 1972 il quintetto allenato biancorosso da Roberto Guerrini vinse anche lo scudetto), potendo disporre di un gruppo di giovani talenti, che hanno già avuto importanti esperienze in serie B e qualcuno ha addirittura provato l’emozione del debutto nella massima serie; alcuni di loro costituiranno l’ossatura della formazione che dal 31 ottobre disputerà il campionato di serie A2.

La formazione allenata da Alessandro Brizzi, che conosce molto bene questi ragazzi per averli guidati negli ultimi due anni, parte con l’obiettivo di fare bene e di far proseguire la crescita di diciottenni che possono in un futuro molto vicino dare una mano anche alla squadra di serie A1.

Fanno parte della rosa i portieri Raffaello Ciupi e Vittoria Masetti, Lorenzo Alfieri, Pier Francesco Montomoli, Dario Casini, Leonardo Ciupi, Tommaso Giusti, Alessandro Sorbo e Mattia Ricceri, che arriva dal Follonica Hockey.

La prima giornata prevede venerdì anche Gamma Sarzana A-Castiglione, mentre lunedì è previsto il match Viareggio Hockey-Gamma Sarzana B