Messa in sicurezza di viale Regina Margherita: un progetto da 143mila euro

PIOMBINO – Il Comune di Piombino ha approvato il progetto preliminare riguardante gli interventi di messa in sicurezza del tratto di strada di viale Regina Margherita situato nelle vicinanze della curva in località Tolla Bassa. In particolare gli interventi prevedono la pulizia della scarpata, la regimazione delle acque piovane, la realizzazione di geogriglie, palizzate e viminate e un lieve rialzamento del muretto posto sotto la scarpata; infine l’opera sarà completata con la piantumazione di alcuni arbusti vegetali in grado di contribuire a mantenere il terreno più compatto. Il costo totale dei lavori ammonta a 143mila euro.

“Questo progetto nasce dalla necessità di mettere in sicurezza una porzione di scarpata situata lungo via Regina Margherita – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Marco Vita -, interessata da distaccamenti di terra e roccia che finiscono sul marciapiede sottostante e sulla strada. Oltre al fatto che quel tratto di strada, specialmente d’estate, risulta percorso dai molti turisti diretti all’isola d’Elba, c’è da considerare che il problema del lento evolversi del fenomeno franoso potrebbe, se non arginato e risolto per tempo, finire per interessare gli edifici limitrofi al bordo della scarpata. Questo intervento va ad inserirsi nel piano di monitoraggio costante e manutenzione del territorio del Comune di Piombino che l’amministrazione sta realizzando”.