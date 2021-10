Giustarini stende la Pianese, il Follonica Gavorrano avanza in Coppa Italia

BAGNO DI GAVORRANO – Pesante 1-0 del Follonica Gavorrano in Coppa Italia, con la pianese costretta a cedere al gol di Giustarini. Partita equilibrata decisa proprio dal giovane maremmano, che spezza gli equilibri alla mezz’ora del primo tempo. A inizio ripresa locali in dieci per il rosso a Rosati, ma bravi a stringere i denti e a non farsi raggiungere; un paio di buoni interventi di Nannelli sigillano il successo del team di Bonura.

FOLLONICA GAVORRANO: Nannelli, Bruni, Del Rosso, Rosati, Giannini (37′ st Coccia), Berardi (39′ st Lo Sicco), Fofana (20′ st Mugelli), Fontana (30′ st Tascini), Ampollini (34′ st Dierna), Giustarini, Rosini. A disposizione: Ombra, Martelli, Francavilla, Arduini. All. Bonura.

PIANESE: Mazzi, Battistelli, Ambrogio, Bernardini (30′ st Simeoni), Folino, Stivaletta (1′ st Marino), Cerivola (30′ st Convitto), Kondaj, Mattiolo, Lepri (30′ st Cesario), Iacullo (1′ st Palma). A disposizione: Oliva, Gagliardi, Celestini, Brenci. All. Bacci.

ARBITRO: Nigro di Prato; assistenti Pacheco e Jordan di Firenze.

MARCATORI: 30′ Giustarini.

NOTE: ammonito Esmeraldo; espulso al 13′ st Rosati per doppia ammonizione.