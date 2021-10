Atletica, gli Under 14 grossetani sul podio regionale: terzi in finale

GROSSETO – Splendido risultato per i giovanissimi atleti maremmani, sul podio regionale nel Trofeo ragazzi. La formazione Under 14 della provincia di Grosseto riesce a conquistare il terzo posto in finale ad Arezzo, alle spalle soltanto di Firenze e Livorno nella classifica combinata. Una grande prova di squadra, con le ragazze a festeggiare una fantastica seconda posizione dietro al team fiorentino e davanti a tutte le altre rappresentative. Al maschile i ragazzi grossetani sono invece brillanti terzi, preceduti da Livorno e Firenze.

In chiave individuale il miglior piazzamento è quello di Emma Manuguerra dell’Atletica Grosseto Banca Tema, quarta con 2329 punti nel tetrathlon A (60 metri, salto in lungo, getto del peso e 600 metri), ma è notevole anche il sesto posto della compagna di club Arianna Birelli a quota 2283 che precede le altre biancorosse Asia Galatolo, sedicesima con 2043, e Vittoria Monaci, ventesima con 1951. Punteggi importanti nel tetrathlon B (60 ostacoli, salto in alto, lancio del vortex e 600 metri) dove finisce sesta Vittoria Delmirani con lo score più alto della trasferta a 2563 punti davanti a Caterina Di Iorio, settima con 2444, entrambe dell’Atletica Grosseto Banca Tema, quindi per l’Atletica Follonica chiudono al 23° posto Sofia Battellini (2037) e al 27° Olga Gentili (1917).

Tra i ragazzi biancorossi Mattia Bartolini si piazza settimo nel tetrathlon A con 2315 punti, quattordicesimo Anselme Faragli (2096) e 24° Paolo Pifferi (1618), poi 26° il follonichese Riccardo Mattesini (1545). Per il tetrathlon B invece è un portacolori dell’Atletica Follonica a guidare il team grossetano con il tredicesimo posto di Matteo Ballarini (2126), seguito dal 14° di Thomas Nencini (2075), dal 17° Niccolò Sonnini (1878) e dal 32° Riccardo Rabai (1013), tutti dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Esultano i tecnici della rappresentativa capitanati dal delegato provinciale Fabrizio Pezzuto, con Matteo Moscati per l’Atletica Grosseto Banca Tema insieme ai collaboratori Nicholas Artuso, Marco Passalacqua e Jacopo Boscarini, e con Marco Mattesini per l’Atletica Follonica.