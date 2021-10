unacanzonealgiorno: 48 anni fa usciva “E poi…”, uno dei più grandi successi di Mina

GROSSETO – Il 13 ottobre 1973 Mina lanciava E poi….

E poi…/Non tornare più è il 113° singolo di Mina che anticipa di poco l’album Frutta e verdura, anch’esso pubblicato a ottobre del 1973. E poi…

Brano di struttura complessa e inusuale per una classica canzone pop, E poi… in un primo momento fu definito “improponibile” dai discografici. Mina decise di inciderlo ugualmente, affidando l’arrangiamento a Pino Presti: ne scaturirà uno dei più grandi successi della cantante. Fa infatti parte del gruppo delle golden songs (canzoni d’oro), portate al successo dalla cantante negli anni ’70, che hanno ottenuto i migliori riscontri commerciali. Entra ad autunno inoltrato nelle zone alte della classifica per rimanervi quasi 6 mesi, certificando un primato assoluto di vendite tra il 1973 e il 1974 (con una permanenza complessiva in classifica di oltre 36 settimane), superato, nel 1974, soltanto da E tu…/Chissà se mi pensi di Claudio Baglioni.

Ricominciare e poi

Che senso ha?

Fare l’amore e poi?

Io con te mi sento in colpa

Solo un pò

Ma per me è già abbastanza

Non riesco più a guardarti

E perché no?

Non è stato in questa stanza

Mi lasciavi sempre sola

Dio lo sa

Quante volte ho detto no

Tornare insieme e poi

Che senso ha?

Ricominciare e poi

Che senso ha?

Fare l’amore e poi

Che senso ha?

No, le tue promesse

No, sempre le stesse

No, e poi non posso adesso

Adesso, adesso non potrei

Ho sentito il cuore in gola

Ma però

Ero forse troppo avanti

Quando sei tornato in mente

Io e lui

Eravamo già amanti

Dare un taglio a tutto il resto

Tu non sai

Mi è costato più che mai

Ricominciare e poi

Che senso ha?

Tornare insieme e poi

Che senso ha?

Fare l’amore e poi

Che senso ha?

No, le tue promesse

No, sempre le stesse

No, e poi non posso adesso

Adesso, adesso non potrei

