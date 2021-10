L’Asl denuncia i “no vax” dopo l’attacco alla pagina Facebook

GROSSETO – L’attacco è iniziato verso le 8 di sabato mattina. La pagina Facebook della Asl Toscana sud est è stata presa d’assalto con ingiurie e offese nei confronti dei sanitari e delle vaccinazioni. 4.500 in pochissimo tempo, postati in blocco, in genere scritti con caratteri cubitali, da profili che riportano lo stesso simbolo, una W rossa. Le accuse più gentili erano di dittatura sanitaria e di nazismo. L’ipotesi è che la fonte dell’attacco sia stata una app di messaggistica istantanea che moltiplica in automatico i commenti di ingiuria e odio.

Il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, ha sporto denuncia presso la Polizia Postale: “Violenza e odio stanno purtroppo diventando pratiche diffuse, sia nel mondo reale che in quello virtuale. Se qualcuno pensava di intimidire la nostra Azienda e i suoi operatori ha sbagliato di grosso. Azioni come queste non fanno altro che sostenerci nella nostra convinzione di intensificare al massimo la campagna vaccinale. Anche oggi il nostro camper dei vaccini è stato operativo con la tappa nella zona artigianale di Follonica e proseguirà con i prossimi appuntamenti in tutte e tre le province. I nostri centri vaccinali continuano tranquillamente nel loro lavoro. Certo, non possiamo non preoccuparci del clima generale che si sta creando e che rischia di mettere gli operatori sanitari nel mirino, virtuale, di soggetti violenti. Siamo certo che i cittadini sapranno isolarli e che la magistratura saprà individuarli e punirli. Noi, da parte nostra, portiamo avanti il nostro lavoro”.