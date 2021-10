Escursione all’Amata con il team Uisp: quindici chilometri tra dislivelli e paesaggi

SANTA FIORA – Domenica 18 ottobre il gruppo trekking Uisp ha in programma un’escursione sul Monte Amiata.

Ritrovo in via Ravel entro le ore 8,45 e partenza per Arcidosso e quindi in direzione Santa Fiora per raggiungere il ristorante “Il gatto d’oro”, punto d’inizio dell’escursione.

Il percorso di circa 15 chilometri parte dai 1200 metri di altitudine e raggiungerà i 1480, con un dislivello in salita di circa 760 metri e circa 670 in discesa, quindi si presenta impegnativo. Si passerà dalla sorgente di Pozza di Catana, la Madonna del Camicione e il Prato della Contessa, dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco. Quindi un sentiero condurrà alla strada asfaltata da percorrere per circa 800 metri in discesa fino alle auto.

L’escursione è riservata ai tesserati Uisp. Per la normativa Covid non c’è obbligo di green pass, ma occorre un’autocertificazione. Info Gabriella 3478648973.