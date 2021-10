“Dona la spesa”: torna la giornata all’insegna della solidarietà della Coop

GROSSETO – Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria verrà organizzata la 14esima edizione della raccolta alimentare “Dona la spesa”.

L’iniziativa coinvolge centinaia di soci, dipendenti e ben 150 tra onlus e associazioni locali, (30 in più rispetto all’ultima edizione) invitando i clienti che fanno la spesa ad acquistare alimentari confezionati e prodotti per l’igiene personale che andranno poi in beneficienza.

“Dona la spesa” si unisce alle raccolte organizzate dalla Cooperativa durante l’emergenza Covid-19, tra cui i “Carrelli sospesi” (carrelli posizionati all’ingresso dei punti vendita, dove è possibile lasciare i prodotti) e le collette per gli amici animali.

I prodotti raccolti il 16 ottobre saranno consegnati alle associazioni locali che, a loro volta, li distribuiranno alle persone assistite o li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà.

Nell’ultima edizione di “Dona la spesa” (15 maggio 2021) sono state distribuite 56 tonnellate di prodotti in totale.