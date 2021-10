Corso di abilitazione di Cna Servizi: ecco come guidare la gru su autocarro

GROSSETO – Con il mese di ottobre tornano i corsi di qualifica organizzati da Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto.

In programma il corso di abilitazione per l’uso della gru su autocarro, una qualifica necessaria per chi è interessato a guidare il mezzo ed elemento utile per la partecipazione ad alcuni concorsi pubblici.

Il corso di abilitazione si articola in due momenti, uno teorico e l’altro pratico, previsti rispettivamente per martedì 19 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, in modalità online, e giovedì 21 ottobre dalle ore 8.30, al cantiere della Nuova Gregori Rettifiche in via Aurelia Nord.

Gli interessati potranno iscriversi entro lunedì 18 ottobre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Cna Servizi al numero 0564/471245 o scrivere all’indirizzo a.piccioni@cna-gr.it.