Caos traffico: città bloccata, disagi e code per i lavori a Grosseto Nord

GROSSETO – Città bloccata. I cantieri su via Aurelia Nord nella zona della Rugginosa hanno provocato disagi e code in tutta la zona nord di Grosseto.

Rallentamenti nei quartieri di Barbanella e Verde Maremma e auto bloccate in fila dal sottopasso ferroviario di via Aurelia Nord in uscita dalla città.

Chilometri di fila e centinaia di auto a passo d’uomo. Tante le lamentele che sono arrivate alla nostra redazione.

I lavori su via Aurelia Nord una delle arterie più importanti per l’ingresso e l’uscita dalla città dallo svincolo di Grosseto Nord della variante Aurelia riguardano la bitumatura del fondo stradale di un pezzo significativo della via che è parallela alla zona industriale.

