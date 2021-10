Verso la nuova giunta: le scelte di Vivarelli Colonna, il vicesindaco, i nomi e le deleghe

GROSSETO – Mancano poche ore alla definizione della nuova giunta di Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Se come è certo il grande escluso dalla squadra del sindaco di Grosseto è Giacomo Cerboni, tutte le caselle ormai sembrano andare al posto giusto. In queste ore sembra ormai completata la rosa di nomi che accompagnerà l’attività amministrativa di Vivarelli Colonna.

Dopo alcuni giorni di confronti con i partiti e con gli eletti, le scelte sono ormai ultimate e la quadra sembra ormai essere stata trovata sul numero di assessori da assegnare alle varie forze in campo: Fratelli d’Italia ne avrà tre così come la Lega, uno a Forza Italia, mentre la lista Vivarelli Colonna Sindaco ne avrà due più la presidenza del consiglio comunale.

Ecco allora come sarà la nuova giunta. Per Fratelli d’Italia siederanno insieme al sindaco Fabrizio Rossi, Simona Petrucci e Bruno Ceccherini. Anche la Lega esprimerà tre assessori e saranno un uomo e due donne: Riccardo Megale, Angela Amante, Sara Minozzi. Per Forza Italia l’assessore sarà Luca Agresti, mentre per la lista Vivarelli Colonna Sindaco gli assessori saranno Riccardo Ginanneschi, Simona Rusconi. Fausto Turbanti andrà invece a ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale.

Per quanto riguarda le deleghe, il nuovo assetto della giunta, almeno per quanto riguarda quelle principali, sarà questo: Fabrizio Rossi sarà vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Simona Petrucci all’Ambiente, Bruno Ceccherini all’attività produttive, Riccardo Megale alla Polizia Municipale, Riccardo Ginanneschi ai lavori pubblici, Simona Rusconi al bilancio, Luca Agresti alla Cultura, Angela Amante alla pubblica istruzione, Sara Minozzi al sociale.