Vaccini, la Maremma raggiunge quota 80%: prima dose per oltre 175mila persone

GROSSETO – Sono 175.243 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+580 rispetto a venerdì 8 ottobre, quando erano 174.663), 153.688 le seconde (+955 rispetto a venerdì scorso, quando erano 152.733). La prima dose è stata inoculata all’80,2% degli abitanti, mentre la seconda al 70,3% (venerdì erano rispettivamente 79,9% e 69,9%). Per quanto riguarda le terze dosi, in provincia di Grosseto ne sono state effettuate 823 (+131, venerdì erano 692).

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – prime dosi

Fascia 90+ 3.240 (venerdì 3.238)

Fascia 80-89 15.534 (venerdì 15.528)

Fascia 70-79 25.518 (venerdì 25.503)

Fascia 60-69 27.200 (venerdì 27.165)

Fascia 50-59 30.534 (venerdì 30.404)

Fascia 40-49 26.608 (venerdì 26.479)

Fascia 30-39 18.246 (venerdì 18.135)

Fascia 20-29 16.630 (venerdì 16.530)

Fascia 12-19 11.733 (venerdì 11.681)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – seconde dosi

Fascia 90+ 3.158 (venerdì 3.158)

Fascia 80-89 15.315 (venerdì 15.308)

Fascia 70-79 23.544 (venerdì 23.512)

Fascia 60-69 23.047 (venerdì 22.985)

Fascia 50-59 27.287 (venerdì 27.153)

Fascia 40-49 23.230 (venerdì 23.049)

Fascia 30-39 15.243 (venerdì 15.075)

Fascia 20-29 13.612 (venerdì 13.471)

Fascia 12-19 9.252 (venerdì 9.022)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d’età – terze dosi

Fascia 90+ 91 (venerdì 73)

Fascia 80-89 185 (venerdì 141)

Fascia 70-79 178 (venerdì 158)

Fascia 60-69 164 (venerdì 144)

Fascia 50-59 127 (venerdì 106)

Fascia 40-49 40 (venerdì 34)

Fascia 30-39 20 (venerdì 18)

Fascia 20-29 15 (venerdì 15)

Fascia 12-19 3 (venerdì 3)

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 611.350 prime dosi, 533.590 seconde dosi e 3.330 terze dosi (609.180 prime dosi, 529.986 seconde dosi e 2.730 terze dosi).