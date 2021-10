Nappi: «La Giunta è fatta, ma dobbiamo assegnare le deleghe. Anche ai consiglieri»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Stiamo ancora cercando la quadra sulle deleghe» così il sindaco di Castiglione della pescaia, Elena Nappi, parla della sua Giunta in costruzione.

Se sui nomi sembrano esserci pochi voti, visto che si andrà quasi sicuramente sui più votati Federico Mazzarello, Susanna Lorenzini, Walter Massetti, e Sandra Mucciarini, diverso è quello di cui si occuperanno.

Alcune deleghe potrebbero andare anche ad alcuni consiglieri come già successo in passato. Anche il vicesindaco non è deciso, ma dovrebbe essere il più votato, dunque Mazzarello. Ancora in dubbio invece il presidente del consiglio comunale, su cui Nappi non si sbilancia: «Ho un paio di nomi in ballo».

Si parlerebbe, ma la voce non è confermata dalla sindaca, di una donna, forse una delle nuove consigliere, confermando così l’idea di un’amministrazione in cui l’apporto femminile è particolarmente marcato.