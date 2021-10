Lavori in via Aurelia Nord: ecco l’aggiornamento delle modifiche alla viabilità

GROSSETO – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza di via Aurelia Nord con l’avvio della fase 3. Ecco le modifiche a partire da questo pomeriggio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Giada e l’ingresso 1 all’adiacente centro commerciale:

• è istituito il senso unico con direzione di marcia Grosseto, sulla via Aurelia Nord tratto compreso tra l’intersezione con la via Giada e l’ingresso al centro commerciale;

• è istituito il senso unico sulla via Ambra fino all’intersezione con via Giada con direzione di marcia via Giada;

• il tratto compreso fra l’ingresso al centro commerciale e l’intersezione con via Ambra viene regolamentato in direzione sud corsia libera, in direzione nord strada a fondo chiuso;

• è istituita la direzione obbligatoria a dritto per chi percorre via Giada con senso di marcia verso via Aurelia Nord nell’intersezione con via Ambra;

• è istituita la direzione obbligatoria a destra per chi percorre via Opale nell’intersezione con via Ambra;

Questo il link per consultare l’ordinanza: https://new.comune.grosseto.it/web/comunicati/al-via-i-lavori-per-la-messa-in-sicurezza-di-via-aurelia-nord/