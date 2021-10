Il Comune presenta le nuove varianti urbanistiche. Incontri online: ecco come partecipare

ROCCASTRADA – Il servizio associato urbanistica-ambiente dell’Unione di Comuni montana “Colline Metallifere” (SUrbAm) ha redatto e dato avvio al procedimento di variante urbanistica alle N.T.A. e alle tavole “Ins 01 – Ribolla e Montemassi” e “Ins 03 – Sticciano” del Piano Operativo del Comune di Roccastrada.

Per il giorno lunedì 18 ottobre 2021 sono previsti i seguenti incontri di presentazione:

Incontro di presentazione della Variante urbanistica al Piano Operativo del Comune di Roccastrada per inserimento di nuovi ambiti di trasformazione nell’Utoe di Ribolla in località “Casette Papi”.

Gli interessati potranno assistere alla presentazione della variante in oggetto che si svolgerà lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 18,00 collegandosi al seguente link da computer, tablet o smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/819962093

oppure tramite telefono al numero: +39 0 230 57 81 80. Codice di accesso: 819-962-093

Incontro di presentazione della Variante urbanistica alle N.T.A. ed alle tavole “Ins 01 – Ribolla e Montemassi” – “Ins 03 – Sticciano” del Piano Operativo del Comune di Roccastrada.

Gli interessati potranno assistere alla presentazione della variante in oggetto che si svolgerà lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 18,30 collegandosi al seguente link da computer, tablet o smartphone: https://global.gotomeeting.com/join/819962093

oppure tramite telefono al numero: +39 0 230 57 81 80. Codice di accesso: 819-962-093

Gli elaborati relativi all’avvio del procedimento sono consultabili qui.

Il SUrbAm rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni contattando: l’ingegnere Antonio Guerrini al numero 0566.906270, e-mail: a.guerrini@unionecomunicollinemetallifere.it; l’architetto Alessandra Contino al numero 0566.906273, e-mail: a.contino@unionecomunicollinemetallifere.it; il geometra Stefano Cicalini al numero 0566.906240, e-mail: s.cicalini@unionecomunicollinemetallifere.it.