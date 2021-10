Il campo sportivo torna alla vita grazie all’accordo tra Comune e associazioni

CAMPAGNATICO – Dopo anni di inutilizzo l’impianto sportivo di Arcille tornerà a far giocare tanti ragazzi e ragazze, grazie all’accordo siglato tra i Condor 81ers Grosseto, sezione Granaione, la Nuova Arcille e il Comune di Campagnatico.

L’impianto avrà bisogno di una forte manutenzione straordinaria e della messa in sicurezza di alcune parti, ma garantirà, dopo essere stato inutilizzato per molti anni, l’attività sportiva a tutta la comunità.

“Siamo felici per l’accordo raggiunto – spiegano Maira Ottobri e Davide Pesucci, rispettivamente vicepresidente dei Condor 81ers Grosseto e presidente della società Nuova Arcille – che permetterà a chiunque decida di tesserarsi con le nostre associazioni di poter finalmente utilizzare in maniera sicura e organizzata un impianto che offre grandi potenzialità sia per i giovani sia per gli adulti. Oltretutto a beneficiarne potranno essere anche le attività scolastiche e le attività rivolte al sociale, in particolar modo le categorie più svantaggiate e gli anziani. La nostra intenzione è, infatti, quella di collaborare con altre realtà del territorio che potranno contribuire alla riuscita dei progetti e alla valorizzazione del territorio”.

Le attività ripartiranno al più presto possibile e, chiaramente, solo alla fine dei lavori che si renderanno necessari. Per informazioni o per collaborare con il nuovo progetto sportivo è possibile mandare una mail a condor.nuovarcille@gmail.com.