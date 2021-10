Berardi super consigliere: Casamenti gli affida sei deleghe, dai lavori pubblici all’agricoltura

ORBETELLO – “Una menzione particolare, per lo straordinario risultato elettorale conseguito – ha dichiarato Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello -, va rivolta al senatore Roberto Berardi che nei precedenti cinque anni di legislatura ha svolto un grande lavoro con impegno ed abnegazione.”

“I quasi mille voti ottenuti dimostrano che la popolazione ha molto apprezzato il suo lavoro e ha voluto premiarlo con tanto consenso personale che ha superato di gran lunga quello raggiunto cinque anni fa.”

“Lo ricordiamo – ha continuato il sindaco -, tra le altre cose, per lo splendido lavoro svolto durante la tromba d’aria e nei due anni di emergenza Covid-19 come Protezione civile, ma anche per le tante opere pubbliche che ha portato avanti con gli uffici.”

“Per questo motivo gli ho confermato le importantissime deleghe ai Lavori pubblici, alla Protezione civile, alla Polizia municipale, alla Laguna, aggiungendo anche la Caccia e le Politiche agricole.”

“Si è meritato – ha proseguito Casamenti – tutto il consenso ottenuto e l’incarico e farà sicuramente bene per i prossimi cinque anni.”

“Svolge un ruolo che è pari ad un assessore comunale e lo avrei nominato convintamente tale, ma ricoprendo già la carica di senatore della Repubblica ha deciso, pur mantenendo le stesse numerose deleghe con l’importanza che ricoprono, di lasciare spazio come assessore comunale a Luca Teglia che ho nominato come nei tre anni precedenti.”

“Ringrazio quindi Roberto – ha concluso – per il grande impegno che mette nel lavoro e per la sua generosità.”