unacanzonealgiorno: 59 anni fa usciva “Love me do”, il primo singolo dei Beatles

GROSSETO – E’ l’11 ottobre 1962 e Love me do, il primo singolo dei Beatles, entra nelle classifiche inglesi.

Uscito il 5 ottobre dello stesso anno, brano è stato composto da Paul McCartney e incluso nell’album di esordio dei Beatles, Please Please Me, del 1963 (nel quale è comunque firmato Lennon/McCartney).

Sul lato B è presente il brano P.S. I Love You. Il singolo raggiunse la 17esima posizione nelle classifiche inglesi dopo la sua uscita, mentre nella riedizione del 1982 ha raggiunto la quarta posizione. Negli Stati Uniti il singolo, uscito nell’aprile del 1964, si è piazzato in testa alla classifica Billboard Hot 100 il 30 maggio dello stesso anno. Il brano raggiunge la prima posizione anche in Australia e l’ottava in Canada.

Love Me Do comincia con l’armonica a bocca blues suonata da John Lennon, a cui segue la strofa cantata da McCartney e Lennon insieme. La struttura del brano si è ispirata all’armonica dell’artista americano di rhythm and blues Bruce Channel nella sua canzone Hey! Baby.

Nonostante nel 1985 Michael Jackson abbia comprato i diritti delle canzoni dei Beatles, i diritti su Love Me Do appartengono ancora a Paul McCartney, così come i diritti di Please Please Me e di P.S. I Love You.

TESTO

Love, love me do

You know I love you

I’ll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Love, love me do

You know I love you

I’ll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Someone to love, somebody new

Someone to love, someone like you

Love, love me do

You know I love you

I’ll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Love, love me do

You know I love you

I’ll always be true

So please

Love me do

Whoa, love me do

Yeah, love me do

Whoa-oh, love me do

Fonte: https://it.wikipedia.org/.

