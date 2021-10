FOLLONICA – Aggiornamento ore 10.49 – Le fiamme si sono sviluppate accanto all’ex distributore della Esso sulla Vecchia Aurelia, a prendere fuoco delle sterpaglie. Il vento ha, però, portato sul tetto del negozio di elettronica, che si trova dall’altra parte della strada, alcune parti incendiate. In questo momento è in corso l’evacuazione dell’intero negozio, sia il personale che i clienti sono dovuti uscire per permettere la messa in sicurezza dell’edificio da parte dei Vigili del fuoco.

News ore 10.38 – Fiamme in zona industriale in questo momento.

Ancora non è chiaro dove si sia sviluppato il rogo, ma la zona interessata dalle fiamme è in prossimità del distributore di Rondelli.

La grande colonna di fumo nero si vede da lontano.

Sul posto i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento