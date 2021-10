Rifiuti: da domani alcuni cassonetti accessibili solo con 6card

SCARLINO – I residenti della zona costiera (Puntone, Portiglioni, Pian d’Alma, via delle Collacchie) da martedì 12 ottobre potranno conferire i loro rifiuti solo con la 6Card. I cassonetti infatti verranno chiusi e si apriranno con l’apposita tessera che i cittadini dovrebbero aver ritirato nelle settimane scorse.

Il procedimento di conferimento è molto semplice: basta premere il bottone sul cassonetto, identificarsi avvicinando la tessera 6Card al display e infine gettare i propri rifiuti. Per introdurre al meglio la nuova organizzazione domani, martedì 12 ottobre, mercoledì 13 e venerdì 15 ottobre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 e ancora sabato 16 ottobre dalle 9 alle 12, saranno presenti nelle zone interessate dal nuovo procedimento gli eco-informatori di Sei Toscana: i cittadini potranno quindi conferire i loro rifiuti con il supporto degli operatori.

«Invitiamo i residenti della zona costiera che ancora non hanno la 6Card a ritirarla quanto prima – dice il vicesindaco Luciano Giulianelli –. In questi giorni tra l’altro abbiamo aumentato i controlli su tutto il territorio per contrastare l’abbandono dei rifiuti fuori dalle postazioni e verificare il servizio offerto dal gestore».

Chi ancora non ha ritirato la 6Card deve farlo quanto prima negli uffici di viale Matteotti 45, a Scarlino Scalo, il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana 800127484 o gli uffici comunali allo 0566 38539.