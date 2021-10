Quest’anno in centro tornano i mercatini di Natale

GROSSETO – Quest’anno anche il centro storico di Grosseto avrà i suoi mercatini di Natale. L’associazione centro commerciale naturale ha infatti indetto un bando che porterà all’allestimento, dal 26 novembre, di 24 casette di legno in piazza Dante con animazioni e allestimenti a tema in piazza del Duomo.

All’interno delle casette troveranno posto prodotti locali, artigianato, oggettistica, prodotti enogastronomici e di bellezza, e decorazioni natalizie.

Una bella novità, che allieterà il periodo natalizio, e che offrirà, anche a Grosseto, un motivo in più per passeggiare in centro nel periodo di natale.

Il Ccn sta ancora cercando parte degli operatori che occuperanno le casette. Per info: ccn.centrostoricogr@gmail.com