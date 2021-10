Il bosco diventa digitale: gli studenti piantano 25 alberi con la geolocalizzazione

FOLLONICA – Gli alunni e le alunne delle classi seconde della scuola secondaria di I grado Arrigo Bugiani di Follonica hanno aderito lo scorso anno al progetto promosso dai Carabinieri Biodiversità dal titolo “Un albero per il futuro”. Quest’anno hanno arricchito il loro bosco di altre 25 piante.

Giovedì 7 ottobre le ragazze e i ragazzi della classe 2B sono stati invitati a mettere a dimora una piccola pianta per ogni alunno nell’area di pertinenza del raggruppamento di Follonica. Ogni piantina è stata registrata e geolocalizzata in modo da permettere agli studenti di individuare il proprio albero andando sul sito apposito https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it. Qui si possono trovare, oltre alla distribuzione delle piante del bosco diffuso nazionale, in tempo reale, il numero di scuole che aderiscono al progetto, il numero di piante messe a dimora e i chilogrammi di anidride carbonica assorbiti dalle stesse.