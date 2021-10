FOLLONICA – Impegno infrasettimanale per il Follonica Gavorrano, che ospiterà la Pianese per la prima fase di Coppa Italia. La vincente di questo confronto passerà alla fase successiva, i trentaduesimi di finale. Il fischio d’inizio è mercoledì 13 alle ore 15 presso l’impianto Nicoletti di Follonica in via Sanzio, a porte chiuse.