Beach tennis: il grossetano Damiano Rosichini è campione del mondo

GROSSETO – E’ festa anche ai licei Chelli per il trionfo del grossetano Damiano Rosichini, laureatosi, domenica in Brasile, campione del mondo di beach tennis con la nazionale italiana under 18. Damiano, infatti, frequenta il quinto anno del liceo classico nell’istituto paritario gestito dalla Fondazione Chelli, dove ha frequentato anche la scuola media.

“Il suo ennesimo successo sportivo – dicono don Pier Mosetti, presidente della Fondazione, e la preside Paola Biondo – rappresenta una grandissima soddisfazione anche per questa scuola che lo ha come uno dei suoi migliori studenti. Damiano è la riprova che con impegno e sacrificio si possono raggiungere grandi mete e si può essere campioni nello sport e appassionati allo studio. Damiano rientra nella sperimentazione ministeriale degli studenti-atleti di alto livello e porta avanti i suoi impegni con grande costanza e determinazione. Non vediamo l’ora che rientri a Grosseto per fare festa con lui e per lui”.

Foto dal profilo Facebook di Damiano Rosichini.