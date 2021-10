AtWork cerca-trova lavoro: geometri, programmatori informatici, logopedisti, commessi, cuochi…

GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo redazione@ilgiunco.net.

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: idraulico, addetto alle risorse umane, impiegato di magazzino, confezionatore di carni e pesci, Macellai e abbattitori di animali, muratore in mattoni, muratore in mattoni lavori di manutenzione, cuoco di ristorante, cameriere di ristorante, tecnico di cantiere edile, cuoco di ristorante, riparatore di tappeti, meccanico di motori a scoppio, geometra, commesso di vendita, programmatore informatico, trasportatore (camionista), gruista escavatorista… TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.

• Primaria Azienda nel comune di Grosseto cerca:- Figura addetta alle vendite/gestione e sistemazione merce in magazzino, preferibilmente con esperienza nel settore idraulico. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. – Figura nel settore amministrativo, preferibilmente con esperienza in fatturazione Italia/Estero, compilazione modelli INTRA, dichiarazioni IVA e contabilità generale. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. – Operatore Elettromeccanico. Contratto di apprendistato. Inviare la candidatura a segreteria.studiopc@gmail.com

• Ecco di seguito le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per chi cerca lavoro con il turismo: aiuto cuoco, cameriere sala, caffettiere, lavapiatti, cameriera ai piani, cameriere sala, chef de rang, barista, cuoco, receptionist…Se vuoi candidarti a queste offerte: invia il tuo curriculum a grosseto@ebtt.it o contatta il centro servizio di grosseto tel 3387537001

– Albergo a Marina di Grosseto ricerca per i mesi di settembre e ottobre due camerieri di sala orario 10.30-15.00 e 19.00-22.00 no alloggio possibilità di lavorare anche nel periodo di Natale e Capodanno (cod 13553)

– Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriera di sala preferibile ma non indispensabile apprendista almeno con minima esperienza orario su turni contratto fino al 31 dicembre con possibilità di proroga (cod 13578)

– Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca per un contratto per 6 mesi con possibilità di rinnovo per altri 6 mesi un cuoco con esperienza nel settore preferibile cucina di pesce orario spezzato nel periodo invernale dal lunedì al venerdì max fino alle 22.30 nel weekend fino a chiusura (cod 13566)

– Pubblico esercizio all’Alberese (Grosseto) ricerca per poche settimane di settembre una cameriera di sala (cod 13565)

– Albergo zona Colline Metallifere ricerca anche per una coppia preferibile un cuoco/aiuto cuoco e un cameriere di sala vitto e alloggio contratto anche stagionale (cod 13559,13560,13561)

– Albergo a Scansano ricerca da settembre a dicembre 2021 e poi da marzo/aprile 2021 per la stagione un’estetista/massaggiatrice diploma del 2 anno pat b automunita (cod 13591)

– Pubblico esercizio a Gavorrano ricerca con possibilità di lavorare tutto l’anno un aiuto cuoco/a con minima esperienza orario spezzato 10-14.00 e 18.00-23.00 con un giorno di riposo no alloggio pat b automunito (cod 13588)

– Pubblico esercizio a Grosseto ricerca con un contratto a tempo determinato all’inizio e trasformazione a tempo indeterminato un’aiuto cuoca/lavapiatti orario da lunedì a venerdì solo serale nel weekend pranzo e cena (cod 13526)

– Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca una reception con esperienza di front e back office conoscenza lingua inglese e tedesca ma si valuta solo inglese da novembre/dicembre max gennaio 2022 fino a fine stagione con possibilità di prolungamento (cod 13609)

-Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca un cuoco/aiuto cuoco da subito preferibile apprendista deve essere responsabile alle fritture e aiutare lo chef fino al 2 novembre 2021 con riapertura per il periodo natale/befana e una stagione 2022 di 8 mesi contratto full time (cod 13602)

-Albergo a Grosseto ricerca per il mese di settembre/ottobre con possibilità di proroga una cameriera ai piani con esperienza nel settore (cod 13608)

-Albergo nella zona di Braccagni ricerca due cameriere ai piani orario 9.00-13.00 con disponibilità qualche sera di fare la lavapiatti orario 19.00-23.00 da fine settembre 2021 pat b automunite no alloggio (cod 13637)

-Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un cuoco/a o aiuto cuoco/a con esperienza nel settore lavoro continuativo orario nella settimana serale nel weekend pranzo e cena pat b automunito(cod 13649)

– Pubblico esercizio all’Alberese ricerca da fine settembre un aiuto cuoco/a e un lavapiatti orario solo serale pat b automuniti con esperienza (cod 13627 e 13629)

– Pubblico esercizio a Gosseto ricerca 1 cameriera di sala contratto a tempo indeterminato con esperienza minima nel settore meglio apprendista , ma non indispensabile orario serale (cod 13626)

-Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un apprendista una come cameriera di sala per fine settembre 2021 (cod 13623 e 13624)

-Pubblico esercizio a Grosseto ricerca addetti alle pulizie con esperienza (cod 13644)

-Albergo a Grosseto ricerca un impiegato amministrativo, possibilmente con esperienza nel settore alberghiero, che abbia competenza di contabilità e prima nota (cod 13647)

-Pubblico esercizio a Grosseto ricerca un cameriere di sala per il periodo invernale pat b automunito (cod 13639)

– Albergo a Castel del piano ricerca un cameriere di sala full time, almeno un’esperienza di livello in ristorante o albergo all’inizio contratto e tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, si offre alloggio ma è preferibile personale della zona (cod 13638)

– Pubblico esercizio a pochi chilometri da Grosseto ricerca un lavapiatti/tuttofare di cucina con minima esperienza dalle 17 a chiusura possibilità di lavoro continuativo pat b automunito (cod 13648)

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Manpower. Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo: grosseto.ferrucci@manpower.it e/o inserire i dati sul sito www.manpower.it.

INFERMIERE – presso la Asl. Il candidato andrà ad operare presso il presidio ospedaliero di pertinenza in collaborazione con l`equipe professionale e multidisciplinare finalizzato al benessere psico fisico del malato.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Polizza assicurativa RC da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– Automunito/a

Requisito preferenziale corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Completano il profilo una certa flessibilità e disponibilità di mobilità sul territorio.

La sede: Orbetello, Pititigliano, Grosseto, Massa Marittima

Si offre: Un contratto a tempo determinato su una turnistica in quinta.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi, quali: un colloquio telefonico, un colloquio in presenza con un Consulente Manpower, un colloquio presso l`azienda usl toscana sud est. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

LOGOPEDISTA – Asl Orbetello. Il/la candidato/a dovrà operare in abilitazione, riabilitazione e prevenzione nei confronti delle disabilità dell`età pediatrica in collaborazione con l`equipe multi-professionale. Si occuperà della prevenzione, riabilitazione e cura dei disturbi del linguaggio, cognitivi e dell`apprendimento in età evolutiva.

Descrizione

lI/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in logopedia o titolo equipollente da produrre in sede di colloquio di selezione

– Iscrizione all’albo professionale da produrre in sede di colloquio di selezione

– Esperienza pregressa o stage in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN

– Disponibilità a lavorare full time su 5 giorni settimanali

– Automunito/a

Requisito preferenziale aver conseguito corso base sicurezza D.Lgs 81/08.

Il contratto: Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione a tempo determinato full time.

Per candidarsi sarà necessario caricare nei sistemi Manpower il proprio curriculum vitae e rispondere ad alcuni questionari on line.

Se in possesso dei requisiti di base necessari per ricoprire la posizione, sarà possibile accedere ad uno o più step successivi. Ogni fase a cui si parteciperà sarà selettiva.

AUTISTI SCUOLABUS – Il candidato deve essere in possesso di patente D e carta del conducente (CQC Trasporto Persone) Richiesta disponibilità immediata. Assunzione con iniziale contratto di somministrazione.

CABLATORE ELETTRICO – Consolidata realtà specializzata nella verniciatura industriale ricerca cablatore elettrico. Il profilo ideale ha maturato precedente esperienza nel cablaggio e nella lettura degli schemi elettrici. La mansione prevede un inserimento a 6 mesi in somministrazione con prospettiva di inserimento diretto.

DISEGNATORE MECCANICO – Consolidata realtà specializzata nella verniciatura industriale ricerca Disegnatore meccanico. La risorsa verrà inserita all’interno dell’Area Tecnica e seguirà la progettazione meccanica di nuovi strumenti inerenti al settore manifatturiero.

Il profilo ideale è in possesso del Diploma di perito meccanico e/o equipollenti, o titolo di Laurea in Ingegneria meccanica e/o equipollenti. Ha maturato precedente esperienza nella progettazione meccanica tramite software Solidworks. La mansione prevede un icontratto a 6 mesi in somministrazione con prospettiva di inserimento diretto.

CONSULENTI ASSICURATIVI – Manpower Professional, divisione Categorie Protette, specializzata in ricerca e selezione di personale iscritto al collocamento mirato L.68/99, per importante cliente operante su tutto il territorio NAZIONALE nel settore assicurativo ricerca: CONSULENTE ASSICURATIVO L.68/99 – CATEGORIE PROTETTE Le risorse inserite svolgeranno un ruolo consulenziale nei confronti dei clienti cogliendone i bisogni e predisponendo le migliori soluzioni assicurative su prodotti ramo vita e ramo danni, previdenza infortuni.

Il ruolo prevede di sviluppare e gestire in autonomia clienti sia privati (liberi professionisti) che aziende di piccole e medie dimensioni. Il processo di acquisizione clienti viene effettuato principalmente attraverso attività di telemarketing e visita presso il cliente, e tramite social.

La posizione è rivolta a personale appartenente alle Categorie Protette (L.68/99).

La risorsa ricercata è in possesso preferibilmente di una laurea, ma si valutano anche diplomati fortemente motivati al ruolo. Risulta requisito fondamentale il forte orientamento al risultato, buone doti commerciali e resistenza allo stress. Si richiede inoltre il possesso di patente di guida e auto.

Assegnazione Tablet e riconoscimento rimborso spese.

L’azienda inoltre, mette a disposizione dei candidati scelti, un periodo formativo di 15 gg di 60 ore on line di formazione obbligatoria.

Inquadramento previsto: contratto a tempo determinato 12 mesi I Livello CCNL ANIA – RAL 8.500 sistema incentivante

Luogo di Lavoro: Toscana (Lo specifico luogo di lavoro sarà definito in base all’effettivo domicilio residenza della singola candidatura).

ADDETTO AL MAGAZZINO – La risorsa si occuperà di svolgere mansione di magazziniere con funzione di picking. L’orario di lavoro si articola su 38 h settimanali con turnazione notturna. Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel settore logistica e movimentazione merci, con breve esperienza nell’attività di PICKING. Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel settore logistica e movimentazione merci, con breve esperienza nell’attività di PICKING.

Si richiede disponibilità al lavoro diurno e notturno. Si offre contratto full time, 38 ore settimanali, iniziale inserimento a Tempo determinato con possibilità di proroghe.

AUTISTI – Autisti con patente C CQC per macchine movimentazione terra.

Il lavoro consiste nel condurre autocarri per trasporto di materiale edile pesante.

Il profilo ideale è in possesso delle patenti C CQC con esperienza o abilità nella guida di camion scarrabili, con patente per utilizzo ruspa, ragno e gru in corso di validità Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroghe.

STAGE ADDETTO BACK OFFICE COMMERCIALE – La risorsa selezionata, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà delle attività di gestione ed evasione degli ordini Italia supportando il responsabile back office per l’intero flusso economico. Attività di customer service e preparazione e gestione reportistica. Il profilo ideale è in possesso del titolo di studio in ambito linguistico/economico, ha una conoscenza di base della lingua Inglese, un’ottima padronanza degli strumenti informatici (elaborazione testi, gestione della posta elettronica, excel). Completano il profilo buone doti organizzative e buona gestione delle priorità, orientamento al cliente e propensione alle relazioni.

Si offre uno stage d 6 mesi. Sede: Grosseto.

COMMIS DI SALA E CUCINA – Per prestigioso Agriturismo selezioniamo Commis di sala e di Cucina per preparazioni degustazioni tiipiche toscane

il profilo ideale è in possesso del titolo di studio in Alberghiera o titoli equipollenti. Ha maturato breve esperienza in contesti strutturati con specializzazione nella preparazione di degustazioni. Le mansioni da svolgere nel contesto riguardano sia la mise en place e gestione della sala, servizio ai tavoli cibo/vino, apertura bottiglie, uso di affettatrice e coltelli per taglieri e riassetto sala e pulizie generali.

Richiesto HACCP e automuniti. Si richiede disponibilità ai turni festivi pranzo e cena. Sede: Magliano in Toscana.

RESPONSABILE TECNICO -La figura si occuperà di:

Presidiare la direzione lavori (Project Management) per la manutenzione ordinaria, straordinaria e la riqualificazione degli impianti esistenti con gestione di squadre di intervento tecnico – 6 operatori – e gestione parco fornitori.

Provvedere alla programmazione delle attività operative richieste, anche mediante l utilizzo del sistema informativo di commessa, controllandone l’andamento economico.

Gestire il rapporto con il cliente, per tutti gli aspetti che riguardano il servizio erogato ed il contratto.

Controllare ed analizzare la redditività della commessa, assicurandone il rispetto del budget economico e dei KPI imposti dal cliente.

Gestire la rendicontazione economica delle prestazioni rese, i mezzi e le risorse assegnate nella logica dell ottimizzazione e nel rispetto delle norme in materia di rapporto di lavoro.

Predisporre i preventivi e le offerte economiche per lo sviluppo dei lavori indotti di commessa.

Assicurare che tutte le attività vengano svolte nel pieno rispetto della normativa tecnica e delle normative in materia di ambiente e sicurezza

Gestione e coordinamento dei cantieri in sito

Requisiti:

Laurea in ingegneria Meccanica, Energetica, Civile o Titolo equivalente

Competenze tecniche su impianti complessi o di teleriscaldamento o nel comparto termico

Esperienza gestione strutture complesse

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Capacità di gestire gli aspetti contabili di commessa

Ottime capacità relazionali e nella gestione delle risorse

Disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale

Project management

Problem solving

Conoscenza pacchetto Office

Conoscenza normative di settore

INFERMIERE – Per struttura operante nell`ambito sanitario selezioniamo Infermiere/a

Il lavoro:

Il/la candidato/a dovrà svolgere attività infermieristica destinata a pazienti degenti presso una residenza per anziani e si occuperà di soddisfare i bisogni di assistenza infermieristica degli utenti afferenti ai diversi setting di competenza del ruolo.

E` previsto un breve affiancamento iniziale finalizzato al lavoro in equipe professionale e multidisciplinare destinato a favorire il benessere e l`autonomia dell`utente.

Il/la candidato/a ideale possiede i seguenti requisiti:

– Laurea in infermieristica, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Iscrizione all`albo professionale OPI, in corso di validità, da produrre in sede di colloquio di selezione;

– Assicurazione RC

– Buoni doti di comunicazione

– Capacità di gestione dello stress

– Orientamento al risultato nel rispetto delle procedure sanitarie

– Disponibilità a lavorare su turni (diurno, notturno e festivo)

– automunito/a

Il contratto:

Si offre un contratto di prestazione di lavoro in somministrazione di 3 mesi con possibilità di proroghe. Luogo di lavoro: Castel del Piano.

PRODUCTION PLANNER – La risorsa:

– pianifica, coordina e dirige le attività di produzione per raggiungere la quantità concordata con il piano produttivo ed evadere gli ordini dei clienti

– definisce indicatori e parametri di valutazione per monitorare l’andamento dei flussi di produzione e si assicura che gli obiettivi vengano raggiunti, sia in termini di quantità che di qualità dei prodotti. Verifica che la produzione si mantenga a livello previsto. Individua i momenti di flessione e ne indaga le cause, per intervenire in modo rapido e ripristinare la produttività. Riferisce costantemente sull’andamento della produzione ai dirigenti dell’azienda tramite dei report basati sui principali indicatori di performance (KPI)

– gestisce anche la forza lavoro dell’impianto produttivo: richiede l’assunzione di nuovo personale se quello presente non è sufficiente, si assicura che venga impartita una corretta formazione ai nuovi assunti, assegna compiti e mansioni ai lavoratori e valuta la produttività degli addetti per individuare eventuali aree di miglioramento. Spetta quindi al Programmatore di Produzione decidere quali strumenti e strategie adottare per incentivare la produttività

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria o Diploma Tecnico

Esperienza nel ruolo

Ottime doti gestionali

Ottima Conoscenza della lingua inglese

L’azienda offre inserimento diretto a tempo indeterminato e RAL commisurata all’esperienza.

STAGE CURRICULARE AREA RISORSE UMANE – Il candidato ideale è uno studente universitario in ambito economico/ umanistico con una passione per il mondo HR, buona attitudine commerciale ed ottime doti comunicative.

Affiancato al Tutor di riferimento si occuperà delle seguenti attività:

-Ricerca e Selezioni Profili ambito produttivo ed impiegatizio

-Gestione amministrativa e contrattualistica

-Gestione comunicazione mail e chiamate telefoniche

– Archiviazione documentazione ufficio personale

– Attività di Formazione e consulenza aziendale

I requisiti richiesti:

Estrazione universitaria in discipline giuridiche, economiche, umanistiche, buona conoscenza del pacchetto Office e dei principali strumenti informatici e dei principali social network, buona conoscenza della lingua inglese.

Titolo preferenziale: Problem solving, Proattività, Curiosità e dinamicità.

Inquadramento: Tirocinio Curriculare da normativa Regione Toscana

Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì f.t. 40 h

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO – La risorsa si occupa della vendita di prodotti tecnologici in ambiente industriale rivolgendosi esclusivamente al mercato estero.

Si richiede disponibilità a trasferte estere su cadenza settimanale.

Il/La candidato/a ideale è in possesso di Laurea triennale in ambito tecnico, conosce in maniera fluente la lingua Inglese e preferibile la conoscenza della lingua Francese.

Completano il profilo un’ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, solarità ed orientamento alla vendita.

Si offre un contratto in somministrazione iniziale a 3 mesi con possibilità di inserimento.

Luogo di lavoro: Grosseto.

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – La risorsa si occuperà di manutenzione e revisione di macchine elettriche, montaggio e smontaggio di macchinari industriali ed elettropompe, sostituzione di pezzi usurati, attività di carpenteria metallica e riparazioni di impianti idroelettrici e fotovoltaici.

REQUISITI: Richiesto Diploma di scuola secondaria superiore, presso istituti tecnici professionali. Si richiede elevata flessibilità oraria, disponibilità ad apprendere le tecniche di utilizzo di tutte le attrezzature di lavoro, disponibilità ad effettuare brevi trasferte occasionali.

LUOGO DI LAVORO: Grosseto

CONTRATTO: Si offre contratto full time, iniziale inserimento di 3 mesi, prorogabili per inserimento diretto in azienda.

MECCANICO con esperienza nel settore navale

La risorsa ideale ha maturato almeno 2 anni di esperienza nella mansione preferibilmente in ambito navale, avrà il compito di svolgere in maniera autonoma, con competenza ed entro le scadenze previste, i lavori necessari per la manutenzione e la riparazione di motori marini di yachts in base alla documentazione tecnica.

Riparazione di motori marini ed industriali in officina.

Si richiede pregressa esperienza nell’attività ed essere in grado, in completa autonomia, di eseguire le lavorazioni.

Completano il profilo serietà e precisione.

Luogo di lavoro: Argentario

Disponibilità richiesta: full-time

ELETTRICISTA – Per importante azienda cliente selezioniamo Elettricisti e Saldatori per settore metalmeccanico.

Le risorse ideali sono in possesso del Diploma di Scuola Superiore in discipline elettriche e/o elettroniche ed hanno una buona esperienza nell’ installazione di impianti industriali e nella saldatura di acciaio.

I seguenti attestati costituiscono titolo preferenziale:

– corso generale sulla sicurezza dei lavoratori (81/08) base (4h)

– corso specifico(12h) sulla sicurezza specifica,

– antincendio (rischio medio).

Si offre un contratto a tempo determinato della durata di tre mesi con possibilità di proroghe

CALDAISTA – Per azienda cliente operante nel settore metalmeccanico, selezioniamo 3 CALDAISTI per manutenzione di Impianti di riscaldamento e refrigerazione

La risorsa ideale è in possesso di un diploma/qualifica ad indirizzo termotecnico e ha maturato almeno tre anni di esperienza nel ruolo di caldaista/bruciatorista sia in ambito civile che industriale. Si richiede inoltre il possesso di tutti i patentini in corso di validità. Verranno considerate in via preferenziale le candidature di persone già domiciliate sul territorio.

ADDETTO/A AL REPARTO CASSA E SCAFFALI

La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo determinato e si occuperà della gestione della cassa e scaffali.

Si richiede esperienza minima pregressa nella mansione.

Automunito/motomunito

Contratto di lavoro: tempo pieno o part-time

La risorsa sarà inserita con un contratto a tempo determinato e si occuperà della gestione della cassa e scaffali.

Si richiede esperienza minima pregressa nella mansione.

ELETTRICISTA JUNIOR – Per azienda settore elettrico, ricerchiamo due elettricisti per manutenzione di impianti di areazione. Il lavoro consiste nel montaggio di impianti e apparati aeroidraulici. Affiancati dal personale qualificato, si occupano dell’attività di pulizia e igienizzazione di split e fancoils presso le aziende cliente della provincia di Grosseto.

Il profilo ideale è in possesso del diploma tecnico e si presenta con breve esperienza nel settore elettrico. Si offre un contratto dalla durata di tre mesi, con possibilità di proroghe.

CUOCO – Per prestigiosa azienda Agricola, stiamo selezionando 1 Cuoco/a – Massaio/a per prepazione pranzi tipici Toscani.

il profilo ideale ha maturato pregressa esperienza nel ruolo e gestisce in autonomia la preparazione di piatti tipici locali, secondi, contorni e desserts. Si richiede disponibilità a lavorare tutti i giorni, con 2 giorni di riposo infrasettimanali. Si offre contratto a Tempo determinato. Luogo di lavoro: Magliano in Toscana

ADDETTO/A RICEVIMENTO E CASSA – Per prestigioso agriturismo, siamo alla ricerca di una figura addetto/a al ricevimento e cassa con mansioni di accoglienza clienti, gestione prenotazioni e booking.

La risorsa dovrà occuparsi oltre del front e back office, anche delle colazioni, degli eventi di degustazione e del wineshop. All’occorrenza si occupa della manutenzione e gestione ordinaria della residenza privata, con sede nelle colline Grossetane

Il profilo ideale ha maturato esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 3/4 anni, possiede ottime capacità manuali e conoscenza di base dell’impiantistica domestica, grande discrezione e flessibilità. Si richiede la conoscenza fluente della lingua Inglese e conoscenza dei gestionali informatici di albergo e dimestichezza con i Social Media. Preferibile esperienza all’estero in ambito horeca.

Inserimento diretto con prospettiva di stabilizzazione. Si offre alloggio con ingresso privato e indipendente all’interno della proprietà.

Zona di lavoro: Provincia di Grosseto

PROGETTISTA ELETTRICO – Il lavoro: La risorsa verrà inserita all’ interno dell’ ingegneria e si occuperà della gestione dello sviluppo tecnologico dei sistemi elettrici ed elettronici, assicurando la corretta progettazione e realizzazione operativa dei meccanismi e dei sistemi elettrici ed elettronici necessari per il funzionamento dei macchinari.

Parteciperà inoltre all’industrializzazione dei nuovi prodotti relative all’ambito dell’elettronica, allo studio ed alla messa a punto di nuove tecnologie di processo.

La risorsa ideale possiede diploma o titolo di laurea in ambito elettrotecnico o elettronico, ha maturato esperienza nelle attività di disegno e progettazione in ambito elettrico e nella progettazione di componenti.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza di Autocad per progettazione 2D e 3D.

Predisposizione a lavorare in team, flessibilità, capacità analitiche completano il profilo.

Assunzione diretta in azienda. Orbetello.

APPRENDISTA CUOCO – Per prestigiosa azienda leader del settore vitivinicolo, nell’ottica di un ulteriore potenziamento nell’ambito Food, selezioniamo un/un’apprendista cuoco/a che viene inserito in un percorso di crescita per essere avviato alla professione di cuoco/a.

Il profilo ideale è in possesso del diploma di scuola alberghiero e/o titoli equipollenti. è richiesta disponibilità a lavorare su turni e doppio turno. Completano il profilo passione per il settore della cucina, spirito di squadra, affidabilità e precisione. Automuniti e HACCP in corso di validità.

• Di seguito invece le offerte di lavoro di Ali Spa. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae a mbianchi@alispa.it o al fax 0564.427634. Gli annunci sono rivolti ad ambo i sessi.

ADDETTI SERVIZI PULIZIA – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca personale addetto alla pulizia delle camere per struttura ricettiva situata a Castiglione della Pescaia.

Le Risorse saranno impiegate nella pulizia della struttura nei giorni di Sabato e Lunedì, su turni di 7 ore.

Si richiede disponibilità immediata ed è preferibile avere esperienza pregressa nel ruolo.

Orario di lavoro: 8:00 – 15:30

Luogo di lavoro: Castiglione della Pescaia (GR)

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, fino a metà Ottobre con possibilità di proroga.

ADDETTO AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE – Addetto/a area Amministrazione del Personale ed Amministrazione.

Il/La candidato/a ideale è un/a giovane laureato/a, neolaureato/a o laureando/a in Economia Aziendale, motivato/a, con voglia di imparare, inserito/a in un contesto nel quale avrà la possibilità di occuparsi della gestione del personale:

Inserimento, controllo ed elaborazione dei dati relativi alle presenze: verifica periodica delle timbrature dei dipendenti, sistemazione anomalie, caricamento malattie, ferie e permessi, straordinari e verifica alla fine del mese della quadratura dei cartellini e chiusura presenze.

Gestione quotidiana delle richieste del personale ( richieste di chiarimenti, scadenziario, ecc).

Supporto alla predisposizione e all’archiviazione della documentazione amministrativa connessa al personale (lettere, modulistica, etc).Gestione ed aggiornamento reportistica (es ferie/rol – comporti malattie ecc) dei dipendenti.

Compilazione ed invio denunce e comunicazioni di infortunio.

Tenuta cassa con registrazione delle spese direttamente su SapRegistrazione Bolle di entrata di manutenzioni, servizi, consulenze, noli.

Attività segretariale generale.

Requisiti:

Laurea Triennale in economia o similare.

Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Completano il profilo precisione, buone capacità organizzative, teamwork ed ottime doti relazionali.

Sede di lavoro: Arcidosso (Gr).

Inserimento:

Da valutare in base all’esperienza del candidato.

TECNICO DELLA PREVENZIONE. Si occuperà della redazione e dell’aggiornamento del DVR documento di valutazione dei rischi, della manutenzione degli estintori in azienda, della gestione nel magazzino del materiale inerente la sicurezza sul lavoro aziendale, della elaborazione e predisposizione di tutta la documentazione in materia. Si valutano anche Risorse neolaureate. Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Il contratto iniziale a tempo determinato è finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

MANOVALE oppure MURATORE EDILE. Si richiede MINIMA esperienza nelle mansioni. La figura professionale collaborerà, in aiuto, direttamente con Muratori Professionisti.

Si richiedono i seguenti requisiti:

Padronanza dei principali strumenti relativi alla mansione.

Buona manualità.

Disponibilità immediata.

Patente B.

Completano il profilo dinamicità, proattività, flessibilità.

Luogo di lavoro Grosseto.

Orario full time dal Lunedì al Venerdì, orario spezzato.

Contratto di lavoro di 6 mesi.

CCNL Edilizia.

OPERAI per la linea di produzione. Le Risorse individuate saranno adibite alla preparazione, all’attività di etichettatura ed al confezionamento dei prodotti. Si richiede disponibilità a lavorare dal Lunedì al Sabato, su turni di 8 h. I turni sono suddivisi in fasce orarie che partono dalle h 7:00 fino alle h 22:00. Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione. Preferibile esperienza pregressa nel ruolo, ma si valutano anche persone senza esperienza.

AIUTO CUOCO presso un Ristorante situato nel territorio di Grosseto. Requisito preferenziale ma non tassativo, il conseguimento del Diploma presso l’Istituto Alberghiero. L’Azienda valuta anche Risorse senza esperienza ma con la passione nel settore della cucina, a cui offrire una formazione sul campo. La Risorsa affiancherà il Cuoco nella preparazione dei piatti, organizzerà gli ingredienti necessari alla preparazione degli stessi, si occuperà della cura e pulizia di cucina ed utensili. Si richiede disponibilità a lavorare nel fine settimana, flessibilità oraria e possibilità di essere automuniti. Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Grosseto, zona Sud

INTERNATIONAL KEY ACCOUNT – Ali professional Toscana, cerca per azienda cliente che opera in ambito alimentare (Grosseto) un International Key Account:

disponibilità ad aggiornarsi di continuo a livello internazionale;

modo di agire orientato al cliente;

spiccate capacità relazionali;

ottima conoscenza della lingua inglese;

attitudine al lavoro di gruppo;

atteggiamento flessibile;

creatività;

abilità nell’incentivare i propri collaboratori.

Gestione del’operatività quotidiana.

Disponibilità a viaggiare

Capacità di risolvere i problemi.

Sara’ responsabile di seguire, sviluppare e consolidare la strategia commerciale dell’azienda.

Un profilo commerciale con precedente esperienza nello sviluppo / commercializzazione di Private Label.

Precedente esperienza sia in Aziende Private (preferred) che in catene distributive.

Contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa di 50k + trasferte

ESCAVATORISTI – Si richiede flessibilità nel ruolo, in quanto la Risorsa sarà adibita a mansioni di escavatorista e di operaio agricolo, ed esperienza nella guida di ruspe, trattori gommati e cingolati. Il tipo di contratto inizialmente sarà in somministrazione a tempo determinato, con scopo di assunzione stabile in Azienda. Luogo di lavoro: Castel del Piano (GR). Orario: full time su turni

MULETTISTI per periodo a tempo determinato. Si richiede il possesso del patentino per la guida del muletto, disponibilità immediata ed a svolgere ore di straordinario. Preferibile il possesso di esperienza pregressa nel ruolo. Le Risorse saranno impiegate indicativamente dal 10 Ottobre fino al 30 Novembre. Il lavoro si svolgerà su turni dal Lunedì alla Domenica. Luogo di lavoro: Castel del Piano (GR). Orario: full time lunedì-domenica

ADDETTO ALLA GESTIONE QUALITA’ E CONTROLLO QUALITA’ – La risorsa, inserita all’interno dell’area Qualità, si occuperà di:

Gestire le certificazioni di qualità con aggiornamento della documentazione

Gestire gli audit da parte degli organismi di certificazione e dei clienti

Gestire i rapporti con i clienti relativamente al Sistema Qualità comprese le contestazioni e i reclami

Redigere e presentare il piano dei controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti

Gestire le analisi da commissionare ai laboratori esterni

Supervisionare l’attività di tracciabilità del prodotto

Gestire l’ HACCP, verificare e controllare le registrazioni legate al processo produttivo (CP, CCP)

Gestire l’ etichettatura

Gestire le pratiche export

Requisiti richiesti:

Laurea in scienze e tecnologie alimentari o equivalenti

Esperienza pregressa in ruoli affini, preferibilmente in aziende del settore alimentare

Conoscenza della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e degli standard di certificazione

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office

Concretezza e doti di problem solving

Si offre contratto con prospettive di assunzione a tempo indeterminato

PERITO ELETTRICO – I candidati selezionati verranno inseriti come apprendisti di primo livello in un progetto formativo della durata di un anno, che si articolerà tra ore in aula e ore di pratica nei reparti di un’importante azienda del territorio di Grosseto, la Elettromar spa in affiancamento a professionisti del settore. Durante il percorso annuale gli Apprendisti svolgeranno il loro iter di inserimento nei reparti più attinenti, sulla base di attitudini e competenze acquisite.

SEDE: Follonica (GR)

REQUISITI:

Massimo 25 anni non compiuti

Si richiede Diploma ad indirizzo elettrico/elettronico/elettrotecnico, interesse ad intraprendere un percorso lavorativo ma anche formativo, predisposizione al lavoro in team ed a trasferte estere.

INFERMIERE PROFESSIONALE per l’effettuazione di tamponi antigenicirapidi.

Requisiti:

Iscrizione all’allbo.

Laurea in scienze infermieristiche.

Residenza in zone limitrofe al luogo di lavoro Follonica (Gr).

Disponibilità immediata.

Ottime capacità di lavorare in team e buona resistenza ai carichi di lavoro.

Si offre: Contratto iniziale a termine fino al 31/12/2021, con proroghe a tempo determinato.

Orario di lavoro lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30.

Si valutano anche candidati che operano in libera professione (P. IVA) oppure svolgono altre attività con orario di lavoro part-time.

MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA LOGISTICA – Il profilo ideale ha esperienza pregressa nel settore logistica e movimentazione merci, carico e scarico merci, in magazzino.

La risorsa si occuperà di gestione interna del magazzino, organizzazione della produzione, carico e scarico merci, movimentazione delle merci con muletto o manualmente, attività inerenti al processo di gestione, preparazione e distribuzione degli ordini, carico e scarico della merce e compilazione dei documenti di trasporto tramite gestionale.

Requisiti:

Diploma DI scuola secondaria superiore.

Patentino mulettista.

Capacità nell’uso di palmari e PC, buone competenze informatiche.

Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì.

Luogo di lavoro Arcidosso (Gr).

Si offre iniziale inserimento a tempo determinato in somministrazione a scopo di inserimento a tempo indeterminato.

PERITO INGEGNERE PROGRAMMATORE INFORMATICO – ALI Filiale di Grosseto cerca per azienda cliente un Perito oppure un Ingegnere Informatico diplomato o laureato in Informatica per ricoprire il ruolo di Programmatore.

La figura ricercata dovrà occuparsi dell’attività di programmazione di software aziendali per far fronte a specifiche esigenze del business o per risolvere problemi di funzionamento di soluzioni software già esistenti.

Si richiede il titolo di diploma di scuola superiore o laurea inerente al ruolo.

Inserimento finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato, CCNL di categoria, inquadramento commisurato al candidato prescelto. Orario full time Lun-Sab, luogo di lavoro Castiglione della Pescaia (Gr).

AMMINISTRATIVO ADDETTO ALL’UFFICIO TECNICO – Addetto all’Ufficio Tecnico Amministrativo.

La risorsa umana imparerà a:

Fornire supporto al titolare nell’analisi e nella preparazione di studi di fattibilità e nella formalizzazione delle offerte a cliente;

Monitorare le variabili di progetto, in termini di tempi e modalità di lavoro, ai fini del rispetto dei termini contrattuali;

Effettuare il riesame dell’ordine e relativo inserimento nel gestionale;

Fornire supporto al responsabile nella compilazione delle schede di lavorazione;

Gestire ed aggiornare le schede di lavorazione a seguito di modifiche interne e/o richieste dal cliente;

Fornire supporto alle attività del responsabile qualità (gestione dei fornitori, raccolta dati indicatori di processo, ecc.);

Fornire supporto per la consuntivazione dei lavori eseguiti;

Preparazione e gestione di documentazione tecnica, reportistica e statistiche.

Fornire supporto alle attività amministrative (contabilità, fatturazione elettronica, partita doppia, liquidazioni iva).

Requisiti: Il candidato ideale ha un diploma o in Ragioneria o all’Istituto Tecnico Industriale o Professionale nell’Indirizzo Elettrico o Elettrotecnico o Elettromeccanico o Meccanico;

Non ha nessuna esperienza lavorativa ma vuole imparare un mestiere;

Ha le basi dell’utilizzo del PC in genere o Autocad;

Ha nozioni di ragioneria, di come si registra una fattura, si elabora una bolla di accompagnamento, un documento di trasporto;

E’ dotato di precisione ed affidabilità nello svolgere le proprie mansioni;

E’ predisposto nei rapporti interpersonali ed ha attitudine a lavorare in team;

E’ predisposto a mantenere i ritmi di lavoro ed alla gestione dello stress;

E’ dotato di proattività, flessibilità ed attitudine al problem solving.

Si offre: Iniziale contratto a tempo determinato con scopo di assunzione a tempo indeterminato;

Possibilità di crescita a livello professionale e personale;

CCNL di categoria, oraria di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì, luogo di lavoro Follonica (Gr).

MECCANICO – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca per Azienda operante a Grosseto un/una meccanico/a di automobili.

La Risorsa si occuperà di svolgere riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulle componenti meccaniche ed elettroniche della automobili (tagliandi, revisioni, diagnosi elettroniche, cambio olio).

La figura ideale è in possesso di un diploma meccanico, ha maturato anche minime esperienze pregresse nel ruolo, ha buona manualità e competenze in ambito meccanico su auto e moto.

Luogo di lavoro: Grosseto (GR)

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzata ad un’assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato

ELETTRICISTA – Si richiede esperienza in ambito industriale e/o civile e/o nella illuminazione pubblica.

Le Risorse saranno inserite all’interno di un team, occupandosi di installazione e manutenzione di impianti elettrici civili, industriali, sia privati sia pubblici.

Preferibile il possesso di Diploma in Perito Tecnico ed esperienza pregressa documentabile nel ruolo.

Luogo di lavoro: Grosseto.

Possibilità di utilzzare un alloggio gratuito nella città di Grosseto: l’offerta è aperta ai residenti in tutto il territorio nazionale.

Orario: full time dal Lunedì al Venerdì, con possibilità di lavorare anche il sabato mattina in straordinario.

CCNL di categoria.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

IDRAULICO TERMOIDRAULICO INSTALLATORE DI SANITARI da inserire nell’organico aziendale.

Si richiede esperienza pregressa nell’ambito dell’idraulica termoidraulica industriale e/o civile.

La Risorsa sarà inserita all’interno di un team di lavoro per la realizzazione di interventi su impianti industriali e meccanici.

L’azienda offre la disponibilità di un appartamento in uso gratuito nella città di Grosseto. Si valutano pertanto candidati con residenza in tutto il territorio nazionale.

Orario di lavoro: Tempo Pieno. CCNL di Categoria.

Luogo di lavoro: Grosseto

Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO IMBOTTIGLIAMENTO – ALI spa filiale di Grosseto ricerca per Azienda operante nel settore vitivinicolo un/una operaio/a addetto/a da inserire in produzione.

Nello specifico la risorsa individuata ricoprirà l’attività relativa all’imbottigliamento e lavorerà nella sede di Grosseto o Follonica (GR).

La risorsa verrà inserita sulla linea di produzione per seguire macchine riempritrici ed etichettatrici di bottiglie di vino, si richiede esperienza pregressa nel ruolo.

Si richiede disponibilità a spostarsi tra le sedi di Grosseto e Follonica (GR)

Orario di lavoro: full time

Si offre iniziale contratto determinato in somministrazione, finalizzato ad una stabilizzazione diretta in Azienda.

MANUTENTORE MECCANICO IMPIANTI – ALI spa filiale di Grosseto ricerca una risorsa da adibire alla manutenzione meccanica degli impianti che l’Azienda cliente ha sul territorio.

La risorsa individuata si occuperà di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e prodotti per l’enologia; si sposterà con mezzo aziendale tra la provincia di Grosseto, quella di Siena e di Livorno.

Preferibile conoscenza della saldatura TIG e l’uso del tornio. Completa il profilo un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno, preferibilmente nel settore vitivinicolo.

Orario di lavoro: full time 40 h dal lunedì al venerdì

Sede di lavoro: Follonica (GR)

Disponibilità a spostarsi sul territorio con mezzo aziendale

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad una stabilizzazione

OPERAI EDILI – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca operai edili da inserire nel proprio organico. La Risorsa individuata svolgerà le seguenti mansioni:

supporto alle attività di cantiere ed assistenza al personale specializzato, carico e scarico di materiale, pulizia di strumenti di lavoro e preparazione del materiale per il cantiere.

Requisiti possibilmente richiesti: competenze in carpenteria, saldatura, principi di oleodinamica.

Preferibile il possesso della Patente C e domicilio nelle zone limitrofe di Orbetello, Manciano, Grosseto.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad un’assunzione stabile in Azienda.

Orario di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì

RAGIONIERE/A CONTABILE con conoscenza della ragioneria, partita doppia, corrispettivi, IVA, DDT, registrazione fatture. Si valuta anche una candidato/a neo diplomato/a in Ragioneria con solo esperienza formativa e scolastica se in età di apprendistato under 29 anni. Primo contratto di lavoro di tre mesi dal 01/10/2021 al 31/12/2021. Orario di lavoro tempo pieno. Luogo di lavoro Roccastrada (Gr).

MECCANICO – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca per Azienda operante a Follonica (GR) un/una meccanico/a di automobili.

La Risorsa si occuperà di svolgere riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulle componenti meccaniche ed elettroniche della automobili (tagliandi, revisioni, diagnosi elettroniche, cambio olio).

La figura ideale è in possesso di un diploma meccanico, ha maturato anche minime esperienze pregresse nel ruolo, ha buona manualità e competenze in ambito meccanico su auto e moto.

Si valutano anche Risorse con esperienza nella carpenteria in ferro, manutenzioni di impianti industriali.

Luogo di lavoro: Follonica (GR)

Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, con 2 ore e 30 minuti di pausa pranzo giornaliera

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzata ad un’assunzione diretta in Azienda a tempo indeterminato.

ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una operaio/a addetto/a ai servizi di disinfestazione.

Nello specifico le operazioni richieste saranno: attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

Si richiedono buone capacità di relazione con i clienti per l’esecuzione dei servizi e flessibilità oraria.

Indispensabile il possesso della patente di guida B, in quanto la Risorsa individuata si sposterà con mezzo Aziendale su tutta la provincia di Grosseto.

Orario di lavoro: full time dal Lunedì al Venerdì

Sede di lavoro: Grosseto

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda utilizzatrice.

MECCANICO DI AUTOMOBILI – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca un/una meccanico/a di automobili. La Risorsa si occuperà di svolgere riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, sulle componenti meccaniche ed elettroniche della automobili (tagliandi, revisioni, diagnosi elettroniche, cambio olio). La figura ideale ha maturato esperienze pregresse nel ruolo, ha buona manualità e competenze in ambito meccanico su auto e moto. Luogo di lavoro: Castel del Piano (GR). Orario di lavoro: full time dal lunedì al venerdì, con 2 ore e 30 minuti di pausa pranzo giornaliera. Contratto a tempo determinato in somministrazione di 3 mesi.

MACELLAIO – Macellaio Banconista all’interno di un Supermercato.

Ricevimento, controllo, stoccaggio e taglio dei prodotti del banco reparto macelleria.

Operazioni di taglio e confezionamento delle carni.

Preparazione e confezionamento delle pietanze.

Preparazione del banco espositivo.

Attività di smistamento alimenti al banco macelleria/gastronomia.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato ad una assunzione a tempo indeterminato.

luogo di lavoro Grosseto.

PREPARATORE E PIANIFICATORE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTO INDUSTRIALE – laureato in Ingegneria Meccanica o Diplomato Perito Meccanico con esperienza significativa in ambito di manutenzione.

Responsabilità:

Organizzare, coordinare e gestire i lavori del programma di manutenzione.

Collaborare con i responsabili dell’impiento, i loro collaboratori e il pianificatore di produzione per preparare i lavori assegnati e pianificare gli interventi di manutenzione nell’area di stabilimento di sua competenza.

Lavorare in stretta collaborazione i colleghi per garantire il buon funzionamento del Reparto anche in loro assenza.

Tenere contatti continui con i capo cantieri e i capo squadra delle ditte appaltatrici al fine di portare a compimento i lavori assegnati.

Conoscenze:

Conoscenza generale di macchine, pompe, coclee, nastri trasportatori, ventilatori.

Conoscenza generale di componenti di macchine: riduttori; impianti oleodinamici, lubrificanti e sistemi di lubrificazione, cuscinetti, giunti di trasmissione, tecniche di allineamento delle macchine rotanti;

Conoscenza di: pratiche manutentive, conduzione di una ispezione, tecniche di programmazione e pianificazione, tecniche di elaborazione di un gantt, utilizzo di almeno un sistema software di organizzazione lavori (ad esempio PROJET).

Capacità di interpretazione di lettura del disegno tecnico, schemi di processo.

Esperienza in ambito manutentivo o ingegneristico.

Esperienza di montaggi industriali.

Conoscenza dell’impiantistica.

Conoscenze di Project Management.

Utilizzo di SAP.

Conoscenza generale della Direttiva Macchine.

Conoscenza generale del D.lgs. 81/2008.

Conoscenza della lingua inglese (capacità di leggere e comprendere documenti tecnici).

Cnnl di categoria. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

LAUREATO IN INGEGNERIA O DIPLOMATO IN ELETTRONICA – Laureato in Ingegneria Elettrica/Elettronica oppure in caso di mancato possesso di Laurea Specialistica, documentata esperienza non inferiore a 36 mesi in attività di manutenzione/progettazione impianti, maturata successivamente al conseguimento del Diploma assimilabile ad una laurea specialistica in ingegneria elettronica, elettrica o equivalente.

Mansioni:

Sviluppa ed esegue, per le parti relative all’automazione e all’impiantistica elettro-strumentale, le attività di progettazione ed esecuzione finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti o alla modifica di impianti e/o apparecchiature esistenti delle impostazioni, dei vincoli di budget e delle tempistiche indicate dal Responsabile di Ingegneria Elettrostrumentale

Responsabilità:

Gestisce in autonomia i progetti e/o le attività di natura elettro-strumentale assegnate, nel rispetto del piano di progetto, del budget assegnato e degli obiettivi qualitativi previsti.

Valuta e presidia costi, qualità e tempi di esecuzione per la realizzazione delle attività elettrostrumentali nell’ambito di progetti assegnati, elaborando reportistiche periodiche aggiornate sullo stato di avanzamento (tempi, costi e percentuali di esecuzione).

Progetta direttamente o con l’ausilio di imprese esterne, ampliamenti, modifiche, sugli impianti esistenti e/o nuovi impianti sulla base di schemi di processo forniti dalle funzioni competenti, direttamente e/o per mezzo progettisti esterni.

Collabora allo sviluppo dell’Analisi dei rischi dei progetti di competenza.

Mantiene contatti con altre Funzioni di Società e/o Esterne in merito alla realizzazione dei progetti di cui è responsabile.

Coordina l’attività degli specialisti, sia interni che esterni, per i progetti e per gli interventi di cui è responsabile.

Elabora preventivi di spesa sulla base delle informazioni raccolte.

Elabora e controlla periodicamente i piani temporali di progetto.

Elabora ST di acquisto di materiali, opere e servizi in ambito elettro-strumentale.

Effettua richieste di offerta e di acquisto di materiali, opere o servizi nell’ambito di progetti Elettrostrumentali, in collaborazione con l’Ufficio Acquisti.

Gestisce ordini di acquisto di materiali, opere o servizi nell’ambito di progetti e/o generiche attività assegnate.

Mantiene la contabilità aggiornata per tutti gli ordini di propria responsabilità.

Coordina le attività in campo nella fasi di preparazione, realizzazione, commissioning ed avviamento di modifiche e/o nuovi impianti, assicurando il rispetto della qualità e delle tempistiche di contratto.

Verifica il rispetto delle norme operative di legge e di contratto da parte del personale e/o di impresa e la rispondenza delle macchine alle norme.

Effettua la valutazione delle ditte operanti in progetti di competenza e studi di progettazione.

Gestisce il passaggio di consegna di nuovi impianti di propria competenza, assicurando la necessaria informazione e formazione agli enti richiedenti e la trasmissione di tutta la documentazione tecnica e di sicurezza necessaria alla completa gestione da parte degli enti stessi. In particolare, fa formazione sulle innovazioni introdotte in impianto dai progetti di competenza.

Aggiorna, archivia e gestisce la documentazione dei progetti di competenza secondo gli standard definiti dalla propria funzione.

Svolge attività di promozione di sicurezza e partecipare a campagne promozionali.

Si adopera per garantire che il luogo di lavoro sia mantenuto in buone condizioni in termini di housekeeping (aree di lavoro pulite e ordinate, libere da rifiuti, scarti di lavorazione e ostacoli, pavimenti e muri liberi da rischi di scivolamento, inciampo e caduta, ecc.…) come elemento importante per la prevenzione di infortuni e incidenti.

Esperienza richiesta:

Formazione a livello di Superuser SAP.

Esperienze di: manutenzione o ingegneria in ambito elettrostrumentale.

Conoscenze tecniche richieste:

Conoscenze PSW.

Lettura e interpretazione degli schemi elettrici e strumentali.

Conoscenza della strumentazione utilizzata in fabbrica.

Conoscenza dei sistemi elettronici di trasmissione segnali.

Conoscenza delle norme e leggi regolano la sicurezza elettrica.

Conoscenza del magazzino ricambi.

Conoscenze strumentali generali.

Conoscenze generali sui sistemi di controllo.

Capacità di analisi del guasto strumentale.

Metodologie per la conduzione di una ispezione.

Conoscenza delle pratiche operative di Manutenzione.

Conoscenza del processo per la produzione del titanio.

Buona conoscenza del modulo PM del SAP.

Conoscenza generale del modulo MM del SAP.

Conoscenze EHS:

Conoscenza ed uso dei permessi di lavoro.

Sostanze pericolose ed agenti chimici.

Macchine ed apparecchiature.

Rischi elettrici.

Contratto di lavoro a tempo indeterminato. CCNL di Categoria: RAL € 30.000,00. Orario di lavoro tempo pieno 40 ore dal lunedì al venerdì. Luogo di lavoro Follonica (Gr).

TECNICO FRIGORISTA ADDETTO ALL’ARREDAMENTO – La risorsa, si occuperà di: Controllo perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore senza entrare nel circuito frigorifero;

Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Installazione di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore;

Regolamentazione e norme tecniche applicabili;

Prevenzione delle emissioni;

Recupero dei gas fluorurati a effetto serra;

Manipolazione sicura delle apparecchiature;

Arredare l’ambiente di lavoro di bar e di interni di locali pubblici ed esercizi commerciali con articoli quali banchi, vetrine, retrobanchi, espositori.

Il candidato ideale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Diploma ad indirizzo tecnico;

Preferibile possesso del patentino per frigorista;

Conoscenza di disegno meccanico e di schemi elettrici/elettronici;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di officina e di misura.

Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento in azienda a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Grosseto.

MAGAZZINIERE ADDETTO/A AL BANCO VENDITA con conoscenze nei settori dell’idraulica, della metalmeccanica, dell’edilizia (materiale idraulico in genere, d’arredo bagno come box doccia, vasche da bagno, sanitari, piastrelle e pavimenti; termoidraulica; utensili meccanici come: torni, frese, punte, mandrini, settore edile, coibentazione, isolamento termico acustico.

La persona dovrà fare attività di magazziniere + banconiere al banco vendita.

La risorsa dovrà essere in possesso: Abilitazione all’uso del muletto/carrello elevatore in magazzino.

CapaCità di gestione: riordino del magazzino; scarico merce da camion; stoccaggio a magazzino.

Capacità di vendita al bancone; rapporto diretto con la clientela; ausilio al cliente per carico materiale.

Luogo di lavoro Grosseto. Orario di lavoro 40 ore settimanali. CCNL di categoria. Assunzione a tempo indeterminato.

ADDETTO AL MONTAGGIO – Il candidato ideale ha maturato esperienza lavorativa all’interno di un comparto produttivo in un reparto di montaggio, assemblaggio, riparazione meccanica e nell’uso gli strumenti da banco quali trapani, avvitatori, cacciaviti, mola, smerigliatrice, attività di saldatura in genere. Richiesta la conosenza del disegno meccanico tecnico. Orario di lavoro 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. CCNL di categoria. Luogo di lavoro Massa Marittima (Gr). Primo contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi.

RESPONSABILE TURNO SETTORE PESCHERIA – Per nostra azienda cliente siamo alla ricerca di un Responsabile turno settore pescheria. Il candidato dovrà occuparsi della gestione del reparto pescheria e dell’organizzazione del lavoro, in particolare i suoi compiti saranno:

gestione ordini

gestione orari e turni

gestione ferie

verifica flusso merci

controllo qualità del pesce in entrata e in uscita

attività di interfaccia con il personale di sede

Caratteristiche richieste

Esperienza pregressa di almeno due anni nel ruolo

Conoscenza merceologica approfondita settore pescheria

Capacità di analisi dei dati economici del reparto

Capacità di gestione (risorse umane, ordini, logistica, monitoraggio delle attività del reparto e delle procedure aziendali)

Propensione alle relazioni (gestione collaboratori)

Precisione e cura dei dettagli

Si richiede inoltre

Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici

Flessibilità oraria

ADDETTI SERVIZI PULIZIA – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca personale addetto alla pulizia delle camere per struttura ricettiva situata a Porto Santo Stefano.

Le Risorse saranno impiegate nella pulizia della struttura nei giorni di Lunedì e Sabato, su turni di 8 ore.

Si richiede disponibilità immediata ed è preferibile avere esperienza pregressa nel ruolo.

Orario di lavoro: 7:00 – 15:30

Luogo di lavoro: Porto Santo Stefano (GR)

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione, fino a metà Ottobre con possibilità di proroga e di aumento delle ore settimanali.

IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE – ALI spa, filiale di Grosseto, ricerca per storica Azienda cliente operante nel settore alimentare una Risorsa da impiegare nel loro ufficio commerciale. La figura individuata si occuperà di gestire le relazioni con i clienti italiani ed esteri. Si richiede un’ottima conoscenza del livello inglese, possibilmente certificata tramite attestato di conoscenza della lingua.

La Risorsa principalmente gestirà le relazioni direttamente dall’ufficio, talvolta si sposterà con mezzo aziendale per fare attività diretta sul territorio.

Completano il profilo, oltre alla conoscenza della lingua inglese, una buona predisposizione a rapporti con il pubblico e spiccate doti comunicative, passione per il settore alimentare.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato, finalizzato ad un’assunzione a tempo indeterminato.

Luogo di lavoro: Grosseto, inizialmente si richiede disponibilità a spostarsi anche presso la sede in zona Amiata

Orario di lavoro: full time