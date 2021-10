Ve lo racconto io Castiglione: i Giochi della gioventù e le gare di atletica

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Essere mingherlino, anzi proprio secco sfinito, come diceva mamma, non mi ha impedito di partecipare ai Giochi della gioventù.

In quel periodo mi diceva insistentemente “non sudare che ti torna la febbre” e ancora “sei guarito ora, se sudi ti riammali”. “Se ti ritorna la tosse ci tocca tornare dal dottor Spinosa a fare i raggi”. Con queste premesse non potevo certo essere uno che si allenava per qualche competizione.

Ero terrorizzato dal poter sudare. Ma come potevo non sudare sempre vestito pesante anche quando era caldo? Mamma mi metteva addosso di tutto, per proteggermi dalle malattie, diceva. Invece tutto tappato ovviamente sudavo e alla prima corrente d’aria immancabile e puntuale la febbre. Quindi ai giochi della gioventù io ci ho partecipato, sudato, con la febbriciattola, ma ci ho provato comunque, e ho fatto del mio meglio.

La scuola era in fermento da mesi per quella che doveva essere una celebrazione dello sport e nello stesso tempo il plauso verso chi si era speso per insegnarci qualcosa di diverso dal calcio, tra tutti il Rotoloni, il coordinatore ed animatore dell’iniziativa a livello locale.

Ripensandoci oggi ricordava un po’ quei giochi di un periodo ormai passato…

Si parlava di salto in alto, salto in lungo, corsa, lancio del peso ecc. insomma le discipline dell’atletica. Parolona per me che spesso a ginnastica marcavo visita perché mezzo malaticcio. Fiero di quello stemma in tessuto cucito sul grembiule e sulla maglietta volevo partecipare e naturalmente vincere.

I giochi si sarebbero svolti al Campo sportivo, luogo di grande prestigio. Il campo dove giocava la Castiglionese con i giocatori “veri”, Ciacci, Barsotti, Goretti, Biancalani…

Noi ragazzetti non “stavamo più nella pelle”. C’erano i fuoriclasse come il Filippeschi nei cento metri, o Giancarlo Rossi nei duecento, e poi tutti gli altri, me compreso. Anzi io dovevo essere proprio compreso, o meglio compatito. In pratica ero una schiappa in ogni settore, e non mi ero qualificato per nessuna disciplina. Io ero bravo solo con i pattini a rotelle, ma ai giochi della gioventù di pattinaggio nemmeno l’ombra.

Avrei voluto fare il salto in alto.

Quell’asticella da superare mi faceva venir voglia di correre a più non posso per poi spiccare il volo. In realtà ci andavo a sbattere e non superavo i 60 cm. La misura non era assolutamente idonea a farmi partecipare alla competizione. Mi ero però guadagnato un posto come riserva, tanto per far numero, nei cento metri.

Poi il giorno dei giochi accadde l’insperabile, una di quelle occasioni che si presentano una volta sola. Nelle qualifiche il Tuosto dette forfait per mal di pancia e io fui inserito essendo riserva in una batteria di recupero. Appena me lo comunicarono cominciai ad avere paura di sfigurare, ma subito dopo mi convinsi che, alla peggio, sarei arrivato ultimo. Ero emozionantissimo e mi sentivo già un campione. La mia autostima faceva capolino!

Erano due le batterie, ciascuna da sei atleti: io ero nella seconda. Nella prima il risultato fu quello scontato, primo il Filippeschi e poi gli altri molto indietro, parecchio dietro. Nella seconda arrivai quarto ma per effetto dei tempi fui incluso nella finale. In pratica la finale a sei comprendeva ben quattro della seconda batteria. Avevamo corso, forse grazie al vento favorevole, con tempi eccezionali.

Un risultato inaspettato. Non ero il solo ad essere meravigliato, lo erano anche gli esclusi anche i due che erano arrivati dietro di me. Comunque gli altri cinque non mi consideravano proprio! La gara era tra loro, e io ero solo quello in più per arrivare a sei.

Così disputai la mia finale arrivando sesto cioè ultimo, come da previsioni, ma guadagnando la stima del Filippeschi, il vincitore, che mi cedette mezzo panino con la mortadella in segno di considerazione per essere passato da riserva a finalista.

Nei duecento, come da pronostico, vinse Giancarlo Rossi e nel salto in alto e in lungo il Franchini. Non avevo conquistato medaglie ma con quel mezzo panino alla mortadella avevo raggiunto la celebrità. Mi sentivo un olimpionico.

Nelle altre edizioni dei giochi non mi classificai, collaborai come giudice ma la mia autostima rimase infinita per quella epica finale dei cento metri.

