Il Circolo Pattinatori ferma i campioni d’Italia del Lodi, punto pesante in terra lombarda

GROSSETO – L’Edilfox Grosseto porta a casa il primo punto della stagione sulla pista del Wasken Lodi campione d’Italia (3-3). I biancorossi di Federico Paghi, che hanno confermato quanto di buono si era visto contro il Trissino, hanno lottato con i denti, rimontando per tre volte la formazione scudettata di Gigio Bresciani. Difesi a dovere da un grande Giovanni Menichetti, i biancorossi possono anche recriminare per un paio di decisioni dubbie che hanno negato un rigore e il decimo fallo di squadra del Lodi che nel finale avrebbe garantito una punizione di prima per la vittoria (foto Spalletta).

Nel primo tempo l’Edilfox ha sfruttato ogni occasione per battere il portiere Grimalt. Meglio inizialmente i lombardi, che sono andati vicini al vantaggio in un paio di occasioni, mentre Saavedra in contropiede si è visto negare la rete da Grimalt. Dopo tre minuti di gioco arriva il vantaggio dei campioni d’Italia: Torner pesca sul secondo palo il bomber Mendez Ortiz che batte Menichetti. Il Grosseto non sta a guardare e una girata di Paghi va oltre la traversa. Mendez mette i brividi colpendo la traversa, ma dopo 9′ i biancorossi trovano il pareggio con Alessandro Franchi che insacca la palla respinta da Grimalt sul tiro di Paghi. La gara rimane bellissima e solo un errore su una ripartenza permette ai locali di tornare avanti: Mendez recupera palla e serve Greco che non sbaglia. Il Circolo Pattinatori c’è e a 9 minuti dalla fine trova il secondo pareggio su un assist al bacio di German Nacevich per Pablo Saavedra, che non sbaglia. L’Edilfox potrebbe anche portarsi in vantaggio ma Rodriguez, servito da Saavedra non riesce a trovare la porta.

Partenza veemente per il Lodi nella ripresa: Menichetti e la difesa sono chiamati ad un lavoro straordinario sui tentativi dello scatenato Antonioni, Greco e Mendez. La squadra di Federico Paghi soffre il ritmo altissimo imposto dai lodigiani, ma mette paura con i tiri di Paghi e Rodriguez, il primo a lato il secondo fermato da Grimalt. Alta anche la conclusione di Franchi, che trova spazio in mezza a due avversari. Al 10′ è Jordi Mendez a far capitolare Menichetti su un servizio sulla sinistra di Greco.

Il Grosseto, dopo un tentativo di Franchi su servizio di Saavedra, al 14′ reclama un rigore dopo uno scontro tra il portiere Grimalt e Rodriguez. Il difensore argentino cerca con insistenza il pareggio, ma la palla prima va fuori, poi viene respinta da Antonioni. Grimalt respinge invece con la spalla il tentativo di Franchi.

Menichetti tiene in vita la squadra grossetana parando a 8’14 dalla fine una punizione di prima di Torner concessa per il cartellino blù a Stefano Paghi. Nel powerplay la difesa regge bene ed anzi è Nacevich ad andare al tiro, fermato da Grimalt. Il decimo fallo di squadra del Grosseto a 2’39 del match consente a Greco di battere una punizione di prima che sbatte sul palo e viene respinta da Menichetti. Nell’azione successiva Saavedra viene atterrato in area e Mario Rodriguez, a 2’27 dalla fine, non fallisce il rigore del 3-3. Negli ultimi minuti gli arbitri non fischiano un fallo su Nacevich e il Grosseto si deve accontentare di un punto comunque bellissimo.

I risultati della 2a giornata di A1: Wasken Lodi-Edilfox Grosseto 3-3, Galileo Follonica-Teamservicecar Monza 4-4, GDS Forte dei Marmi-Tierre Montebello 3-3, Gamma Sarzana-Why Sport Valdagno 6-0; domenica Bidielle Correggio-Telea Sandrigo, Gsh Trissino-Engas Vercelli, Ubroker Bassano-Hp Matera.

La classifica: Lodi, Sarzana, Forte dei Marmi, Follonica, Montebello 4 punti; Trissino, Bassano 3; Sandrigo, Monza, Grosseto 1; Correggio, Vercelli, Valdagno, Matera 0.

Wasken Lodi-Edilfox Grosseto 3-3 (p.t. 2-2)

WASKEN LODI: Grimalt, Porchera; Monticelli, D’Anna, Barbieri, Cervi, Greco, Antonioni, Mendez Ortiz, Torner. All. Bresciani.

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Nacevich, Mount, Saavedra, Rodriguez, Biancucci, Paghi, Franchi, Cabella. All. Federico Paghi.

ARBITRI: Andrisani e Giangregorio.

RETI: nel p.t. al 3’05 Mendez Ortiz (L), 9’02 Franchi (G), 13’30 Greco (L), 15’54 Saavedra (G); nel s.t. al 9’14 Mendez Ortiz (L), 22’31 Rodriguez (G, rigore).

NOTE: espulsione temporanea (2′) nel s.t. Stefano Paghi.