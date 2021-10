Coronavirus: nove nuovi positivi a Grosseto. Nove ricoverati: nessuno in terapia intensiva

GROSSETO – Nove nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Grosseto. E nove sono anche le persone ricoverate all’ospedale Misericordia di Grosseto. Nessuno però si trova in terapia intensiva. Due le persone guarite e nessun decesso. 46 i nuovi positivi nella Asl Toscana sud est (Arezzo 19, Grosseto 9, Siena 18).

Sono i dati resi noti dalla Asl nel consueto report quotidiano. 324 i tamponi effettuati in Maremma. I nuovi positivi rientrano tutti nella fascia over 50 e sono: uno a Follonica, uno a Grosseto, due a Monte Argentario, due a Orbetello, uno a Pitigliano e due a Santa Fiora. Le persone positive al proprio domicilio sono 163, mentre coloro che sono in quarantena da contatto stretto sono 425.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 46 Provincia di Arezzo 19 Provincia di Siena 18 Provincia di Grosseto 9 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 6 1 2 4 2 4 Grosseto – – – 2 2 5 Siena 5 3 1 4 – 5 Totale Asl 11 4 3 10 4 14

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 3 ott Lunedì 4 ott Martedì 5 ott Mercoledì 6 ott Giovedì 7 ott Venerdì 8 ott Sabato 9 ott Domenica 10 ott Arezzo 7 11 10 21 10 15 9 19 Siena 11 27 18 15 32 24 20 18 Grosseto 10 5 3 8 7 11 6 9 Totale Asl Tse 28 43 31 44 49 50 35 46

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Follonica 1 Grosseto 1 Monte Argentario 2 Orbetello 2 Pitigliano 1 Santa Fiora 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 1 Degenza Covid Misericordia Grosseto 9 TI Misericordia Grosseto 0

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 700 Provincia di Siena 646 Provincia di Grosseto 324

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 244 Provincia di Siena 469 Provincia di Grosseto 191

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 185 Provincia di Siena 418 Provincia di Grosseto 163

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 863 Provincia di Siena 1258 Provincia di Grosseto 425

Guariti Provincia di Arezzo 10 Provincia di Siena 23 Provincia di Grosseto 2