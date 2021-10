A Casa Mora 100 giovani atleti in pista per allenarsi tutti assieme

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È passata ieri da Castiglione della Pescaia la delegazione di Aces Europe, un’associazione no profit con sede a Bruxelles che, dal 2001, assegna annualmente il premio di capitale europea per lo sport: proprio quello per cui si è candidato l’ambito turistico Maremma Toscana Area Nord. L’ambito comprende i comuni di: Follonica, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada e Scarlino.

Ieri grande raduno sportivo giovanile negli impianti sportivi di Casa Mora. L’evento si è concluso nel campo di atletica leggera Belli, noto per il suo annuale meeting internazionale, ormai stabilmente tra top 5 in Italia.

Oltre un centinaio di giovani atleti, di diverse discipline sportive, si è cimentato in un inedito allenamento congiunto, sfruttando i diversi percorsi sportivi organizzati per l’occasione. I protagonisti sono stati bambini e ragazzi dai quattro ai 15 anni circa. Grandissima presenza anche di pubblico sugli spalti.