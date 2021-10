Ubriaco picchia la compagna incinta che fugge con il figlio piccolo. Arrestato

FOLLONICA – Un giovane italiano di 28 anni, con precedenti per maltrattamenti contro familiari, è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Follonica.

I fatti risalgono al 30 settembre scorso. In quella data i Carabinieri erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo, dopo che la sua compagna, a seguito di una lite accesa, aveva chiesto aiuto perché era stata malmenata. Per evitare ulteriori conseguenze, la donna era scappata dall’abitazione con il figlio di pochi anni.

All’arrivo dei militari, la donna, in stato gravidanza, era stata trovata in lacrime, e disperata aveva raccontato la tensione che viveva tra le mura domestiche a causa di quel rapporto sempre più burrascoso dovuto alla eccessiva gelosia del suo compagno.

Trasportata al pronto soccorso, le era stato diagnosticato un trauma da percosse con prognosi di dieci giorni. I Carabinieri sono entrati in casa, trovando l’uomo nervoso, poco collaborativo, alterato forse anche dall’uso eccessivo di alcol.

Il giovane si trovava in prova ai servizi sociali. Stava infatti già scontando una pena di due anni ed otto mesi, sotto forma dell’affidamento in prova ai servizi sociali, come misura alternativa, ed ovviamente più favorevole alla detenzione, per una condanna per un furto da lui commesso in precedenza.

All’uomo quindi era stato concesso un percorso agevolato per scontare la pena, ma ciò non è valso in quest’occasione ad evitargli il carcere.

Messa in sicurezza la donna, i militari hanno informato dell’episodio l’Autorità giudiziaria competente, in questo caso l’Ufficio di Sorveglianza di Siena, evidenziando il comportamento dell’uomo, tutt’altro che irreprensibile, nonostante i benefici ricevuti tramite la messa in prova. Ne è scaturito così l’aggravamento della misura in atto, con ordine di trasferimento in carcere, eseguito nella giornata di ieri