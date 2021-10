Presentazione online della piattaforma SiBonus: un aiuto per imprese e cittadini

GROSSETO – Martedì 12 ottobre alle ore 11 la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno organizza un webinar per presentare il funzionamento della piattaforma SiBonus (www.sibonus.infocamere.it) realizzata da InfoCamere, la società del sistema camerale per l’innovazione digitale.

La piattaforma, dedicata alla compravendita di crediti d’imposta, consente alle Pmi e, più in generale, a tutti i titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata e, ai soggetti interessati al loro acquisto, di valutare le diverse opportunità e completare la transazione in modo sicuro, semplice e affidabile. La finalità del servizio è quella di favorire la circolazione di liquidità nel mercato per stimolare e supportare la ripresa, promuovendo la diffusione della cessione del credito.

Il credito d’imposta è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Può essere utilizzato per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il decreto Rilancio ha previsto che il credito d’imposta di alcune specifiche detrazioni fiscali (superbonus 110%, ecobonus, sisma bonus, bonus ristrutturazione, bonus facciate) possa essere ceduto a soggetti terzi per ottenere un’immediata liquidità.

Durante il webinar verrà illustrato anche il bando camerale sul social lending per l’assegnazione di un plafond individuale alle imprese delle province di Livorno e Grosseto da utilizzare per ottenere, nella forma di finanziamento a tasso agevolato, l’anticipazione su fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per partecipare occorre iscriversi al seguente link: https://forms.gle/5uEeseu8R7EvLt9NA

Le iscrizioni al seminario online saranno accolte in base all’ordine di arrivo e fino al raggiungimento di 150 partecipanti.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: promozione@lg.camcom.it.