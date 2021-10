Follonica: meta turistica organizzata – Farmacia di turno in zona sempre disponibile

FOLLONICA – Follonica è una cittadina toscana, precisamente maremmana, che conta circa 20.000 abitanti nel periodo invernale, numero che triplica in estate con l’arrivo dei turisti. Questa meta balneare rientra tra le preferite dalla regione, risultando adatta a qualsiasi tipologia di villeggiante, dalla famiglia alla ricerca di relax e spiagge di sabbia fine in cui far giocare i bambini, passando per le comitive di giovani fino agli anziani.

I servizi proposti dalla città di Follonica incantano i turisti

Avere la sicurezza di poter contare sempre su una farmacia di turno in zona è ciò che spesso viene desiderato da chi viaggia con bambini o anziani a seguito. La città inoltre ha a disposizione nel suo centro urbano un efficiente pronto soccorso con collegamento agli ospedali più importanti della regione tramite ambulanze ed elisoccorso. Ecco quindi che anche per i più ansiosi o per chi presenta problematiche di salute consistenti, Follonica si conferma la tappa ideale per le vacanze. Data la situazione sanitaria in corso, avere una farmacia di turno in zona è comodo anche per la richiesta di tamponi rapidi, spesso vengono fatti in loco a seconda del punto vendita scelto.

Tra i servizi offerti da questa fantastica perla del Golfo Azzurro troviamo anche rinomati ristoranti di pesce e di carne, cocktail bar, centri estetici, discoteche e un divertentissimo acqua park. I turisti follonichesi sono soliti soggiornare in affitto in case e villette site in zone periferiche, oppure nei piccoli ma curati b&b e hotel che il centro propone.

Per chi ama il mare aperto e gli sport che in esso possono essere fatti, sono a disposizione corsi di vela, kite, surf e immersioni subacquee, da fare nei circoli nautici della città o presso il porticciolo della Marina di Scarlino, a pochi chilometri.

La sabbia fine e il mare poco profondo di Follonica

Per quanto Follonica risenta spesso delle mareggiate e di problemi nella zona della battigia, ogni anno regala sabbia finissima e mare poco profondo, perfetto per far nuotare i bambini alle prime armi e per costruire castelli. Il litorale si presenta lungo e ampio, adatto per collocarci ombrelloni, sdraio o per soggiornare in uno dei lidi attrezzati già presenti. Trascorrere una giornata al mare a Follonica significa godere di acqua pulita, avere sempre a portata di mano bar e ristoranti e soprattutto giovare delle fresche pinete che costeggiano gran parte della costa. Per i più piccoli sono a disposizione anche giochi gonfiabili, sia in pineta che in acqua, stabilimenti balneari con animazione miniclub, biblioteche e ludoteche con attività di tutti i tipi.

In conclusione quindi, è possibile dire che Follonica con le numerose attività commerciali, ristorative, alberghiere, con le farmacie di turno in zona insieme a tanti altri servizi utili alla sicurezza della persona, si aggiudica i primi posti della classifica diretta alle città toscane più gettonate nella stagione estiva appena conclusa. Un posto tutto da scoprire e da inserire tra le destinazioni marittime del prossimo anno!