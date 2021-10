Fermana in rimonta, raggiunta sul pari la Primavera del Grifone

GROSSETO – Finisce con un pareggio per 2-2 il duello allo Zecchini fra la Primavera e i coetanei della Fermata, nel match valido come terza di campionato.

Buon avvio dei biancorossi, più tecnici e bravi a giocare palla al piede, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti su rigore, per atterramento di Grassi da parte di Simi: dal dischetto Pavone non sbaglia. Il Grosseto continua a spingere e poco prima del riposo, dopo un paio di azioni pericolose, pareggia da una triangolazione che Rotondo chiude servendo Columbu, che solo davanti alla porta insacca l’1-1. Da segnalare un fallo in area su Cargiolli, spinto da dietro in un’azione aerea, non segnalato.

Nella ripresa maremmani più continui nel gioco e marchigiani più insidiosi su contropiede; bravo Comi a neutralizzarne uno con una parata di peso.

Alla mezz’ora vantaggio dei locali su cross da sinistra di Salvadori, con Columbu che vince un rimpallo in area e brucia un difensore, segnando il 2-1 di rapina, quarta realizzazione personale stagionale.

Poco dopo, annullato un gol a Perrella per fuorigioco. La Fermana si rifà pericolosa al 41’: incursione e punizione per fallo al limite dell’area, con Grassi che gonfia la rete forse giovandosi di una leggera deviazione di un giocatore rivale.

Il prossimo impegno dei ragazzi di Consonni è la trasferta a Gubbio.

Us GROSSETO-FERMANA 2-2

GROSSETO: Comi, Tiberi, Mema (30’ st Battistoni), Majuri, Veronesi (20’ st Galli), Simi, Cargiolli (20’ st Salvadori), Perrella, Rotondo, Di Meglio (30’ st Loffredo), Columbu. A disposizione: Nadalin, Falconi, Testa, Trombini. All. Consonni.

FERMANA: Manardi, Iulitti, Tavoni (20’ st Ferretti), Rabini, De Carolis (30’ st Iommi), Toro (28’ st Pacchioli), Marini (28’ st Ponzielli), Pavone, Grassi, Cognini, Amici (20’ st Mangiaracina). A disposizione: Piarulli, Mammalucco, Toscanella. All. Mercanti.

ARBITRO: Lachi di Siena; assistenti Djoungoum e Fokou di Siena.

RETI: 24’ (rig.) Pavone, 43’ e 30’ st Columbu, 41’ st Grassi.

NOTE: ammoniti Di Meglio, Simi, Majuri, Perrella, Salvadori, De Carolis, Pacchioli, Ponzielli.