Derby di coppa Italia per la Blue Factor Castiglione: sfida casalinga col Follonica

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Inizia con la coppa Italia di serie B la nuova stagione per la Blue Factor Castiglione: alle 18 di domani domenica la prima partita del gruppo H è fra biancocelesti e il Galileo Follonica al palasport di Casa Mora (ingresso consentito con il green pass).

La squadra di serie B della Blue Factor quest’anno è allenata da Carlo Gucci con Marco Mantovani a fare da vice, e la società del presidente Marcello Pericoli ha deciso di puntare sul gruppo dei “giovanissimi” per consentire a tutti una crescita graduale. La stessa squadra, di fatto, è l’ossatura del gruppo dell’under 19.

“La nostra volontà è sempre stata quella – ha sottolineato proprio il presidente Pericoli – di far giocare i nostri ragazzi, e la coppa Italia è già un bel banco di prova per un gruppo composto nella quasi totalità da adolescenti”.

Il calendario completo del gruppo H, composto anche dal Prato:

10/10 Castiglione-Follonica (ore 18)

17/10 Follonica-Prato (ore 18)

24/10 Prato-Castiglione (ore 18)

31/10 Follonica-Castiglione (ore 18)

07/11 Prato-Follonica (ore 18)

14/11 Castiglione-Prato (ore 18)

Lo staff della serie B della Blue Factor 2021-22:

Allenatore Carlo Gucci, vice Marco Mantovani.

Dirigenti accompagnatori: Fabrizio Guarguaglini, Fabio Cardi e Valerio Vannucci.

La rosa dei giocatori.

Portieri: Luca Squarcia (2007), Alessandro Grossi (2006).

Esterni: Luca Mantovani (2006), Matteo Mantovani (2005), Brando Santoni (2005), Emanuele Perfetti (2004), Lorenzo Perfetti (2001), Diego Guarguaglini (2004), Lorenzo Della Giovanpaola (2004), Filippo Onori (2004), Samuel Cardi (2006), Filippo Montauti (2005).