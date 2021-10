unacanzonealgiorno: 45 anni fa Cocciante in vetta alle classifiche con “Margherita”

GROSSETO – E’ l’8 ottobre 1976, e Riccardo Cocciante è primo in classifica con Margherita.

Il brano è stato scritto e composto da Marco Luberti e Riccardo Cocciante il portale Siae li riporta infatti entrambi sia alla voce autore sia a quella compositore).

Di Margherita, diventato un evergreen dell’autore, sono state incise dallo stesso Cocciante anche una versione in francese (intitolata Marguerite) e una versione in spagnolo (intitolata Margarita e pubblicata anche su singolo).Il brano, che rimase per dieci settimane di fila (da settembre a novembre) in testa alle classifiche in Italia, partecipò anche a Un disco per l’estate 1976.

TESTO

Io non posso stare fermo con le mani nelle mani

Tante cose devo fare prima che venga domani

E se lei già sta dormendo io non posso riposare

Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare

Perché questa lunga notte, non sia nera più del nero

Fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero

E perché quel suo sorriso possa ritornare ancora

Splendi sole domattina come non hai fatto ancora

E per poi farle cantare, le canzoni che ha imparato

Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito

Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore

Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l’amore

Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare

Perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore

E poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri

Case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori

Raccogliamo tutti i fiori, che può darci primavera

Costruiamole una culla, per amarci quando è sera

Poi saliamo su nel cielo, e prendiamole una stella

Perché Margherita è buona, perché Margherita è bella

Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera

Perché Margherita ama, e lo fa una notte intera

Perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale

Perché Margherita è il vento e non sa che può far male

Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia

Margherita, Margherita

Margherita, adesso è mia

Margherita è mia

Fonte: https://it.wikipedia.org/.

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO