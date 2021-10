Ultima settimana di iscrizioni per il Trofeo Maremma: nove prove speciali e tanto altro

FOLLONICA – Ancora una settimana di iscrizioni aperte per il 45esimo Trofeo Maremma, il classico appuntamento automobilistico autunnale in programma il 23 e 24 ottobre. Il periodo di adesioni aperte chiuderà il 15 ottobre alle ore 24, secondo regolamento.

L’evento, organizzato da MaremmaCorse 2.0, propone una sfida strutturata in nove prove speciali in totale, tre da ripetere tre volte, su un percorso che guarda alla tradizione di uno dei rally più longevi in Italia. Sono 62,919 i chilometri di sfide con il cronometro, che punteggiano i 250,950 dell’intero percorso.

La gara organizzata da MaremmaCorse 2.0 anche per l’edizione duemilaventuno è stata dunque disegnata con i caratteri forti che vogliono questo rally sempre appassionante e spettacolare, per questo verranno riproposte le “piesse” “Gavorrano-Eni Rewind” (Km. 8,040), “Capanne” (Km. 6,610) e “Marsiliana” (Km. 6,320) più o meno nella conformazione del 2020, con la “variante” interessante e certamente spettacolare proprio che riguarda quest’ultima prova, che avrà il suo termine su uno spettacolare dosso.

Al via sono previste pure le vetture storiche ed anche l’evento non competitivo “All Stars”, al seguito della corsa, per le vetture di particolare interesse storico-sportivo.

TRE PROVE SPECIALI DIVERSE E TORNA IL “PALAGOLFO”

La grande novità dell’edizione 2021 è comunque il ritorno della gara, al “Palagolfo”, location che lo scorso anno non potè essere utilizzata per via dell’emergenza sanitaria. Al Palagolfo sono previste partenza ed arrivo, oltre ad ospitare le verifiche tecniche ante-gara e il parco assistenza.

Il Quartier generale della gara, con Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, sarà invece al Camping Il Veliero”, facilmente raggiungibile dalla variante Aurelia mediante l’uscita “Follonica Nord”.

ENI REWIND ANCORA AL FIANCO DELL’EVENTO

Anche per quest’anno il main sponsor della competizione sarà Eni Rewind, la società ambientale di Eni che opera secondo i principi dell’economia circolare per valorizzare i terreni industriali, le acque e i rifiuti attraverso progetti di bonifica e di recupero efficienti e sostenibili. Per la società è una conferma della sinergia con il territorio e una rinnovata occasione per confermare il proprio impegno nelle attività di risanamento ambientale e di valorizzazione delle ex aree minerarie che hanno un forte valore identitario per la comunità locale. Un momento di partecipazione in cui Eni Rewind racconta agli stakeholder la visione strategica delle proprie attività anche per il recupero efficiente e sostenibile di risorse e asset.

L’organizzazione tiene a sottolineare che, seguendo le normative governative e federali per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, per la gara NON sono previste zone specifiche per il pubblico al fine di evitare assembramenti di persone.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI giovedì 23 settembre 2021

CHIUSURA ISCRIZIONI mercoledì 15 ottobre 2021

CONSEGNA ROADBOOK E ACCREDITI PER CONCORRENTI

Solo road book

giovedì 21 ottobre 2021 dalle 19:30 alle 21

c/o Maremma Corse 2.0 – Via del Commercio, Follonica (GR)

venerdì 22 ottobre 2021 dalle 8:30 alle 10:30

Accrediti concorrenti

venerdì 22 ottobre 2021 dalle 18:30 alle 20:30

sabato 23 ottobre 2021

(Priorità Partecipanti Shakedown)

dalle 8:30 alle 13

RICOGNIZIONI AUTORIZZATE

3 passaggi venerdì 22 ottobre 2021 dalle 11 alle 19

VERIFICHE TECNICHE

sabato 23 ottobre 2021

c/o Palagolfo Via Raffaello Sanzio – Follonica (GR)

Partecipanti Shakedown

dalle 10:30 alle 13

Tutti gli altri dalle 14 alle 17:30

SHAKEDOWN

sabato 23 ottobre 2021

c/o SP 84 Scarlino (GR) dalle 14 alle 18

PARTENZA PRIMO CONCORRENTE

domenica 24 ottobre 2021

c/o Palagolfo Via Raffaello Sanzio – Follonica (GR) h 8:01

ARRIVO GARA E PREMIAZIONI

domenica 24 ottobre 2021

c/o Palagolfo Via Raffaello Sanzio – Follonica (GR) h 17:11

IL PODIO DELL’EDIZIONE 2020:

1. Cavallini-Bugelli (Skoda Fabia R5) in 39’52.4;

2. Burri-Cler (Volkswagen Polo R5) a 1.0;

3. Roveta-Castiglioni (Skoda Fabia R5) a 6.4.