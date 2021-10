Parità di genere: quattro incontri online per parlare di inclusività e discriminazioni. Come partecipare

FOLLONICA – Grazie ai fondi della Regione Toscana legati al Ready – la Rete Nazionale delle Regione e degli Enti locali per prevenire e superare l’omotransfobia – il Comune di Follonica ha organizzato quattro lezioni online con Eleonora Pinzuti, formatrice, scrittrice e docente che affronterà le tematiche dell’inclusività e delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale.

La docente organizzerà quattro incontri che si terranno online e che sono destinati a tutti i cittadini che intendono approfondire l’argomento.

Il primo incontro che si terrà il 22 ottobre dalle 15 alle 17.30, affronterà le recenti teorizzazioni filosofiche dal queer al post-gay, analizzando anche come l’orientamento sessuale e di genere stia mutando nella società contemporanea. Il secondo incontro, che si terrà il 25 ottobre dalle 15 alle 17.30, si concentrerà sul DDL Zan e le politiche inclusive: dalle norme ai linguaggi ecologici e attenti a soggetti, famiglie e relazioni Lgbtiq+, mostrando con trials specifici quali linguaggi siano corretti per soggetti, ad esempio, non binari. Il terzo incontro, previsto per il 4 novembre dalle 10.30 alle 13, sarà invece dedicato a intercettare i bisogni della complessità, affrontando il tema degli strumenti di rilevazione e della pratiche inclusive. L’ultimo incontro, in calendario il 9 novembre dalle 10.30 alle 13, prevede un ampio spazio progettuale, dove si darà modo di analizzare i bisogni del territorio, pensando a politiche inclusive di medio e lungo termine.

Il percorso, pensato appositamente per fornire strumenti e metodologie efficaci, verterà precipuamente su quali pratiche territoriali e quale politiche di genere Lgbtiq+ sia necessario porre in atto per sviluppare l’inclusione sociale e relazionale. In tal senso gli incontri formativi, saranno strutturati e arricchiti con materiali appositamente predisposti che verteranno sugli snodi centrali delle pratiche inclusive e su quali politiche produrre nei territori.

Per partecipare, è necessario inviare una mail a progettoready@comune.follonica.gr.it, fino al giorno precedente l’incontro. Verrà inviata una mail di risposta che conterrà il link per collegarsi alla piattaforma online.

«La rete Ready ci dà occasione di condividere le buone pratiche dell’amministrazione comunale in relazione ai temi della comunità Lgbtiq+ – dice l’assessore alle politiche di genere Francesco Ciompi –. Queste occasioni di formazione saranno senza dubbio interessanti per permetterci di sviluppare sempre di più una coscienza sociale aperta. Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini a partecipare».