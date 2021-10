In piazza in attesa del vaccino, ma il camper non c’è. Tappa annullata senza dirlo

GROSSETO – “Sul sito della Asl c’è scritto che oggi, dalle 15 alle 19, nella centralissima piazza Dante ci sarebbe stato il camper dei vaccini, ma niente, di questo nessuna traccia”, ad informarci alcuni cittadini che si sono recati in centro città per il vaccino.

“Sono andato lì per vaccinare mio figlio – ci spiega un lettore -, ma una volta arrivati in piazza Dante non abbiamo trovato il camper. Così ho chiamato il numero verde che mi ha consigliato di andare alla sede della caserma Savoia Cavalleria di Grosseto, e niente, lì avevano terminato le dosi a disposizione”.

Del servizio vaccinale della Asl ne avevamo parlato anche noi, riprendendo una nota della stessa azienda sanitaria lunedì 4 ottobre, in cui si specificava: “Prende il via anche in Provincia di Grosseto la presenza del camper vaccinale nelle aree artigianali e commerciali. Il primo appuntamento è fissato mercoledì 6 ottobre dalle 8.30 alle ore 13 presso la sede della Confartigianato in via Monte Rosa 30 a Grosseto. Giovedì 7 il camper sarà parcheggiato al mercato settimanale del capoluogo maremmano sempre dalle 8.30 alle 13 mentre venerdì 8 ottobre nella centralissima Piazza Dante dalle ore 15 alle 19. Le sedute vaccinali sono aperte a tutti coloro che vorranno fare la prima o seconda dose, il vaccino disponibile è il Pfizer“.

“Ci sono stati dei problemi tecnici, per questo la tappa grossetana di oggi è stata annullata – spiegano dalla Asl -. Sfortunatamente, c’è stato anche un problema di comunicazione e la cittadinanza non è stata informata”.