GROSSETO – Nuove regole in Italia a partire da lunedì prossimo 11 ottobre. Notizie positive soprattutto per una serie di settori che riaprono e per alcune estensioni in altri già aperti. Ma andiamo per gradi. Ci riferiamo sempre alla condizione di “zona bianca”.

Il Governo ha deciso che nuove misure per gli stadi, i palazzetti dello sport, i cinema, i teatri e le discoteche che erano chiuse ormai da più di un anno.

Stadi e i palazzetti – Si entra sempre muniti di green pass e con la mascherina: nei palazzetti al chiuso fino al 60% della capienza massima; negli stadi invece la percentuale al 75%.

Cinema e teatri – Ritorno quasi alla normalità per i cinema e i teatri che erano già aperti: in questo caso gli spettatori potranno occupare il 100% della capienza massima. Si entra anche in questo caso con green pass e mascherina.

Discoteche – Era il provvedimento più atteso. In questo caso si entra con green e pass e mascherina tranne che nella pista da ballo fino al 50% della capienza massima per i locali al chiuso e fino al 75% per quelli all’aperto.