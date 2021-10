Una nuova pista per il campo di atletica

PIOMBINO – Approvato il progetto definitivo per il rifacimento della pista del campo di atletica leggera “Luciano Simeone”: prosegue il piano di interventi per migliorare e implementare gli impianti sportivi cittadini. L’opera avrà un costo di circa 350 mila euro e sarà realizzata durante la stagione estiva 2022 quando le condizioni meteorologiche ne consentiranno l’ottimale realizzazione.

“La tradizione dell’atletica leggera nel nostro territorio – dichiarano il sindaco Francesco Ferrari e Marco Vita, assessore ai Lavori pubblici – affonda le proprie radici nei primi decenni del ‘900 e ha potuto formare atleti di altissimo livello, alcuni dei quali hanno vestito anche la maglia della Nazionale. La nostra volontà è quella di contribuire a sostenere questa tradizione: per farlo, è necessario dotare l’impianto sportivo di tutti gli strumenti utili a preparare gli atleti. Attualmente, la pista non è in una condizione adatta all’attività sportiva visto lo stato di usura; questo intervento restituirà agli atleti una struttura adeguata per sviluppare le proprie capacità e, inoltre, consentirà all’impianto di ospitare competizioni importanti con un consistente ritorno in termini di presenze in città”.

Si tratta del secondo intervento che interessa il campo di atletica e segue l’acquisto e l’installazione di una nuova gabbia dei lanci.