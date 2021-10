Coronavirus in Italia: 2.938 nuovi casi e 41 morti. I positivi sono 87.173

GROSSETO - Sono 2.938 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 3.235 ), 87.173 gli attualmente positivi (-1.074, ieri -2.052). Da febbraio 2020 sono risultati positivi al Covid 4.692.274 persone. Sono invece 41 i morti (ieri 39) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 131.198. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 6 ottobre 2021" su Spreaker.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 297.356 tamponi contro i 301.773 di ieri. Il tasso di positività passa all'1,0% (ieri 1,1%).

Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-12). Gli ingressi giornalieri sono stati 24 (come ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 2.824 (-48).

Nelle ultime 24 ore sono guarite 3.966 persone (ieri 5.245), per un totale da inizio pandemia pari a 4.473.903.