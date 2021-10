Coronavirus: 10 classi in quarantena e 21 positivi nelle scuole maremmane

GROSSETO – In provincia di Grosseto ci sono 10 le classi in quarantena, come riporta la Asl. Si tratta di due classi delle scuole superiori, cinque delle medie, due delle elementari e una della materna. Sono invece 21, al momento, i positivi al Coronavirus provenienti dal mondo della scuola. Nello specifico, 19 studenti, un insegnante e un operatore del personale non docente. Tutti i positivi sono in isolamento domiciliare.

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 7 ottobre 2021" su Spreaker.

Una settimana fa, giovedì 30 settembre, si contavano sette contagi in meno: i positivi nelle scuole maremmane erano 14 (13 studenti e un insegnante). Le classi in quarantena, invece, erano 15, cinque in più di oggi.

Passando al totale dei casi nelle scuole delle province della Asl Toscana sud est (Grosseto, Siena e Arezzo), sono 144 gli attualmente positivi (giovedì 30 settembre erano 103 contagi), tutti in quarantena domiciliare (come la scorsa settimana). Di questi, 24 sono nell'aretino (-4) e 93 nel senese (+38). Sono invece 89 le classi in quarantena: 23 delle superiori, 24 delle medie, 29 delle elementari, 11 delle materne e due dei nidi (giovedì scorso erano 80).