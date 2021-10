Auser Scansano: «Piena disponibilità a collaborare con la nuova amministrazione»

SCANSANO – «Con il risultato delle elezioni amministrative svoltesi il 3 e 4 ottobre scorso, gli elettori del Comune di Scansano si sono espressi per un cambio dell’amministrazione comunale preferendo la candidatura di Maria Bice Ginesi e della sua lista».

Così l’associazione di volontariato Auser in una nota.

«Ci congratuliamo con la neo sindaca -scrivono – e con tutti gli eletti in consiglio comunale, confermiamo il nostro impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione e la disponibilità a continuare e rafforzare la collaborazione con le istituzioni, in particolare quella comunale».

I servizi che oggi Auser offre alla popolazione, anziana e non, sono quasi tutti nel settore socio-sanitario, dal trasporto di persone per effettuare analisi o altre pratiche, al recente avvio progressivo in tutte le frazioni del servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie, stampa referti eccetera, in forza di una convenzione stipulata da Auser e COeSO.

«La presenza (al momento due volte al mese per ogni frazione) di volontari Auser – aggiungono -, attrezzati con computer collegati alla rete internet, offre la possibilità di fornire alla cittadinanza altri servizi in modo decentrato, ancor più essenziali in un Comune di 270 chilometri quadrati come quello di Scansano. Dichiariamo fin da ora la nostra piena disponibilità ad approfondire la tematica con la nuova amministrazione».

«L’Auser di Scansano – concludono -, oltre ai servizi sociali si occupa anche di attività per il tempo libero degli anziani e di attività di valorizzazione del territorio, anche su questi temi contiamo di trovare interesse e volontà di collaborazione nella nuova amministrazione. In bocca al lupo pertanto alla nuova sindaca ed a tutto il nuovo consiglio comunale, maggioranza e opposizione, per uno sviluppo positivo di Scansano».